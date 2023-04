Košice v prvom finále Tipos extraligy zdolali Zvolen, brankár Riečický sa blysol 35 zákrokmi (video)

Hokejisti klubu HC Košice vstúpili lepšie do finále play-off slovenskej hokejovej extraligy 2022/2023, v nedeľňajšom úvodnom dueli na domácom ľade zdolali hráčov HKM Zvolen 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Víťazi základnej časti tejto sezóny sa pokúsia využiť domáce prostredie aj v druhom stretnutí, ktoré je na programe v pondelok.

Riečický sa blysol

Zvolenčania boli strelecky oveľa aktívnejší, no stačilo im to len na jeden gól. Ten strelil v 12. minúte Marek Hecl, ktorý poslal hostí do vedenia 1:0. Brankár Dominik Riečický však potom už neinkasoval a prispel k víťazstvu 35 zákrokmi.

Z jeho spoluhráčov skórovali v prvej tretine americký útočník Hunter Fejes, v druhej Marek Bartánus a pol minúty pred koncom duelu švédsky obranca Jens Olsson, ktorý trafil prázdnu bránku. Adam Trenčan čelil iba 16 strelám Košičanov, ktorí využili obe svoje presilové hry.

„Myslím si, že sme mohli byť ešte trochu pokojnejší v obrannom pásme, v ktorom sme hrali častejšie ako sme očakávali. Bol to náročný zápas a bolo komplikované prejsť cez napádajúcich súperov. Chýbali nám viac pokoja a lepšia práca s pukom,“ zhodnotil zápas tréner „oceliarov“ Dan Ceman vo videu na webe RTVS.

Nepomohla ani prevaha

Jeho zverenci sa pokúsia uspieť aj v druhom domácom dueli a odcestovať do Zvolena za stavu 2:0 v sérii.

Zvolenčanom nepomohla ani veľká strelecká prevaha najmä v druhej a tretej tretine. Nevyužili tiež ani jednu z dvoch presiloviek a dvakrát inkasovali v oslabení. V pondelok sa budú snažiť vyrovnať stav série na 1:1.

„Boli sme aktívni a často sme strieľali. Samozrejme, jeden gól bol na víťazstvo asi málo. Keď sa však budeme takto prezentovať aj naďalej, Košičania budú mať s nami v každom zápase veľké problémy,“ myslí si kouč „rytierov“ Peter Oremus.

Hokejisti HC Košice hrajú v extraligovom finále po 16. raz v histórii a na konte majú zatiaľ osem titulov, hráči HKM Zvolen sú ôsmykrát vo finále a doposiaľ triumfovali trikrát.