Michalovce opäť zdolali Košice a vyrovnali stav série na 2:2, Ceman zrejme premieša zostavu „oceliarov“ (foto)

Semifinálová séria slovenskej hokejovej extraligy medzi víťazom základnej časti HC Košice a hráčmi Dukly Michalovce je po štyroch dueloch vyrovnaná. V prvých dvoch stretnutiach triumfovali pred vlastnými fanúšikmi „oceliari“, v ďalších dvoch výhodu domáceho ľadu pretavili na dve víťazstvá Zemplínčania.

Tí v stredu zdolali favorita 4:1 a stav série vyrovnali na 2:2. Piaty zápas je na programe v sobotu 8. apríla v košickej Steel aréne.

Michalovčania premieňali šance

Michalovčania položili základ stredajšieho triumfu už v prvej tretine, v ktorej sa ujali vedenia zásahom Petra Bjalončíka a poistku pridal Dávid Buc. V závere druhej dvadsaťminútovky síce skorigoval Patrik Lamper, no v tretej premenil trestné strieľanie Vadim Pereskokov a konečnú podobu výsledku dal Buc.

„Rozhodlo to, že domáci boli lepší v koncovke. Michalovčania premieňali šance a my nie. Mali sme dobrý úvod, no domáci sa dostali do vedenia 2:0. Náš prístup bol dobrý, ale niekedy sme až príliš riskovali. Útočili sme s vysokým množstvom hráčov a niekoľkokrát sme „prepadli“. Náš súper príležitosti využíval. Musíme sa vrátiť k základom, hrať defenzívnejšie a dlhšie sa držať v útočnom pásme. Do ďalšieho duelu zrejme premiešam zostavu. Musíme však premieňať naše šance. Nie som spokojný s týmto duelom, nehrali sme dostatočne dobre v žiadnej jeho časti,“ zhodnotil v prenose RTVS Šport kouč košického tímu Dan Ceman.

Tímový výkon a bojovnosť

Viac dôvodov na úsmev mal domáci kormidelník Peter Kúdelka. Pred plnými tribúnami jeho zverenci previedli vyzretý výkon, počas celého stretnutia sa nenechali provokovať od čoraz nervóznejšieho súpera.

„Hlavný aspekt nášho úspechu bol skvelý tímový výkon a bojovnosť. Previedli sme taktickú disciplínu, dokázali sme eliminovať silné stránky súpera. Verili sme si na puku, dostávali sme sa do šancí a to prinášalo pokoj na naše hokejky. Verili sme, že môžeme zvíťaziť a celý zápas sme hrali dobrý hokej, boli sme lepší ako súper. Dôležité bolo, že nás nevykoľajil inkasovaný gól v závere druhej časti. V tretej časti sme stavali na motivácii a pracovitosti. Som rád, že sme sa nenechávali vyprovokovať a zaslúžene sme zvíťazili,“ poznamenal mladý kouč na michalovskej striedačke.

Teraz na Michalovčanov čaká duel v Košiciach, kde v úvode semifinálovej série dvakrát prehrali. „Doma sme dosiahli dve víťazstvá, chlapcom veľmi pomáha skvelá divácka kulisa. Keďže chceme postúpiť do finále, musíme zvíťaziť aj v Košiciach,“ dodal Kúdelka.