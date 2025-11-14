Kórea posilňuje partnerstvo s Vyšehradským fondom prostredníctvom finančného príspevku

Bratislava, 14. novembra 2025 – Výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu, Linda Kapustová Helbichová, a veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku, Byeongdo Lee, dnes podpísali Memorandum o porozumení, ktorým potvrdzujú pokračujúcu finančnú podporu Kórejskej republiky pre Vyšehradský fond.
Tento príspevok opätovne potvrdzuje dlhodobé úsilie Kórejskej republiky podporovať spoluprácu a budovať silné, na dôvere založené vzťahy s krajinami Vyšehradskej skupiny.
Na slávnostnom podpise memoranda riaditeľka Vyšehradského fondu Linda kapustová Helbichová vyjadrila poďakovanie za neustálu podporu zo strany Kórejskej republiky a uviedla: „Kórejská republika je druhým najväčším darcom Medzinárodného vyšehradského fondu spomedzi tretích krajín, čo dokazuje jej záväzok podporovať dobré susedské vzťahy. Takéto vzťahy možno budovať iba na dôvere. Finančné prostriedky poskytnuté Kórejskou republikou budú použité na podporu projektov, do ktorých sú zapojení aktéri občianskej spoločnosti, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ako aj mestá a regióny.“
Veľvyslanec Byeongdo Lee potvrdil rastúcu spoluprácu medzi Kóreou a Vyšehradskou skupinou (V4) a dodal: „Ako kórejský veľvyslanec na Slovensku a hlavný styčný bod medzi Kóreou a Vyšehradským fondom s radosťou deklarujem piaty príspevok Kórey do Fondu. Teším sa na ďalšie prehlbovanie našej spolupráce, na podporu vzájomného porozumenia a udržateľného rozvoja v našich regiónoch,“ dodal veľvyslanec Lee.