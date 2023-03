Konverzačný triler s nádychom cynickej komédie – do kín prišlo české Zatmenie

Úspešný slovenský herec Ján Jackuliak žiari v jednej z hlavných úloh nového českého žánrového filmu, ktorý práve teraz prišiel do slovenských kín. Zatmenie definujú tvorcovia ako konverzačný triler a o napätie v ňom naozaj nie je núdza. Prímes cynickej komédie z neho robí divácky atraktívny príspevok do českej kinematografie, ktorý by si slovenskí diváci a diváčky nemali nechať ujsť.

Foto: Continental film

Mená postáv nie sú dôležité – možno ani nie sú pravé! Dôležitejšie sú ich charakteristiky… Grázel. Filozof. Lovec. Túto trojicu spojí dopravná nehoda na ceste v lese a muži sú nútení nájsť riešenie situácie sami. Z nejakého dôvodu totiž ani jeden z nich nechce volať políciu. Aké tajomstvá si so sebou nesú? Podarí sa konflikt vyriešiť? Pôjde to aj bez ujmy na zdraví či živote? Traja svojskí muži rozohrajú na hane zimy mrazivú drámu, v ktorej si žiadny z nich nebude môcť byť ničím istý.

Podobne na tom bude aj publikum Zatmenia. Na nič sa vo filme nebude môcť spoľahnúť, je plný prekvapení a prináša viacero nečakaných zvratov. Okrem Jána Jackuliaka (filmy Amnestie či Jozef Mak, seriály Za sklom či Hniezdo) sa v hlavných úlohách objavia českí herci Jakub Štáfek, (seriály Specialisté či Vyšehrad) a Jan Zadražil (seriál Specialisté, filmy Vy nám taky, šéfe či Labyrint). Jednu z vedľajších postáv stvárňuje aj herečka Anna Kadeřávková, slovenskému publiku známa z úspešných komédií Šťastný nový rok, Šťastný nový rok 2: Dobro došli a Známi neznámi. Práve Kadeřávková, spoločne s Jackuliakom, režisérom a producentom Petrom Kubíkom, scenáristom a producentom Jc Kovářom a producentkou Šárkou Kubíkovou osobne uviedli snímku slovenskému publiku na slávnostnej premiére v stredu 8. marca v bratislavskom kine CINEMAX Bory.

Foto: Continental film

Film Zatmenie nájdu fanúšikovia a fanúšičky originálnych žánrových snímok práve teraz v kinách. Tvorcovia sa zhodujú na tom, že išlo o jedno z najpríjemnejších nakrúcaní, aké zažili, a veria, že ich zohratosť aj zápal pre vec je z výsledku cítiť. Ich dielo prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

