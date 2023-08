Konvergencie prinesú hudbu, ktorá rozpráva príbehy

V bohatej koncertnej mape septembra má už vyše dvadsať rokov svoje pevné miesto medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. Od 10. do 24. 9. 2023 prinesie 18 koncertov a okrem renomovaných domácich interpretov na ňom vystúpia aj výnimoční zahraniční umelci: huslistka Isabelle van Keulen, klavirista Ronald Brautigam, oceňované švédsko-nórske Trio Mediæval, trubkár Arve Henriksen či nórsky huslista a skladateľ Nils Økland. Hudba, ktorá spája, bude tento rok znieť v Bratislave aj v Žiline. „Pripravili sme tri programové bloky, v ktorých sa prelína to, čo je pre festival typické: neformálna atmosféra, invenčná dramaturgia a projekty vytvorené špeciálne pre Konvergencie a samozrejme, vynikajúce interpretačné výkony domácich i zahraničných hostí. Úvod festivalu bude patriť vážnej a dôležitej téme holokaustu a príbehom ľudí, ktorých zasiahol,“ hovorí o aktuálnom ročníku umelecký riaditeľ festivalu, violončelista Jozef Lupták.

Triom Mediæval Foto: Oddleiv Apneseth ECM Records

Festival otvorí v nedeľu 10. 9. rozprávanie v Drážďanoch žijúcej slovenskej muzikologičky, autorky knihy Maličká slzička, Dr. Agaty Schindler, ktorá sa ako jediná dlhodobo zaoberá skúmaním tvorby a osudov hudobníkov umlčaných fašizmom. Večer doplní program Piesne z lágru súboru Mojše band so skladbami väzňov koncentračného tábora Auschwitz Birkenau v aranžmánoch Michala Paľka. Svedectvá preživších a židovskú hudbu v rozmanitej podobe prinesú Konvergencie v utorok 12. 9. do Žiliny a 13. 9. do Bratislavy. Okrem koncertu Pressburger Klezmer Band (Korene) bude v žilinskej Novej Synagóge premiérovo uvedený projekt Voices of the Holocaust, ktorý pripravili Konvergencie spolu s autorkami Marilee Eckert a Marthou Smith. Piesňovo-slovný cyklus odznel v USA i v mnohých európskych krajinách. Na Slovensku zaznie v orchestrálnej úprave Daniela Rumlera v interpretácii Hilaris Chamber Orchestra, Evy Šuškovej (soprán), Matúša Šimka (tenor) a Haakona Smitha (NO/USA) (klavír). Súčasťou bratislavského programu bude aj herecká manželská dvojica Eva Matejková a Marián Slovák v roli rozprávačov, ale tiež známy projekt Chassidic Songs (Chasidské piesne) rabína Barucha Myersa, violončelistu Jozefa Luptáka, akordeonistu Borisa Lenka a huslistu Miloša Valenta. Božidara Turzonovová a František Kovár doplnia hudbu čítaním z knihy Jiřího Langera Devět bran.

David Kollar a Arve Henriksen. Foto: Konvergencie

Hudba ako dobrodružstvo

Druhý festivalový víkend (16. – 19. 9.) odznejú tri exkluzívne škandinávske multižánrové koncerty. Známeho nórskeho trubkára Arveho Henriksena a slovenského experimentálneho gitaristu Davida Kollara spája túžba objavovať nové miesta na pomedzí jazzu a súčasnej avantgardy, patria medzi výrazné postavy európskej hudobnej scény a ich spolupráca priniesla viaceré oceňované nahrávky. V sobotu 16. 9. odohrajú koncert Sense of Destiny v bratislavskom A4-priestore súčasnej kultúry, kde vystúpi aj česko-slovenské kvarteto Škvíry & Spoje a pokrstí svoj debutový dvojvinyl. V nedeľu 17. 9. sa Arve Henriksen predstaví znova, tentokrát so švédsko-nórskym vokálnym Triom Mediæval uvedú vo Františkánskom kostole program Rímur spájajúci škandinávsku duchovnú i ľudovú hudbu s improvizáciami. Trio, ktoré už vystúpilo na najprestížnejších pódiách sveta (Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam, Vienna Konzerthaus, Carnegie Hall, Kennedy Center), absolvovalo tento rok turné po Európe a USA. V roku 2009 získalo nomináciu na Grammy, no širšia verejnosť môže hudobníčky poznať aj vďaka skladbe Davida Langa Just, ktorá sa objavila na soundtracku k filmu Paola Sorrentina Mladosť. Hosťom nórsko-slovenského projektu Konvergencií Building Bridges je počas celého roka 2023 výnimočný nórsky improvizátor, skladateľ a huslista Nils Økland. „S Nilsom sme sa prvýkrát stretli minulý rok v Osle. Keď vytiahol hardangerské husle a zahral pár melódií, začali sme tušiť, že nás čaká ďalšie hudobné dobrodružstvo,“ približuje Jozef Lupták, ktorý projekt vedie a samozrejme v ňom účinkuje ako violončelista. Spolu s akordeonistom Borisom Lenkom a klarinetistom Braňom Dugovičom vytvorili koncert, ktorý stavia mosty medzi slovenskou, nórskou, rómskou, židovskou hudbou i autorskou tvorbou hudobníkov. Ako hostia sa pripoja kontrabasista Robert Ragan a speváčky Gabriela Kováčiková a Åsne Valland Nordli (NO). Súčasou večera bude aj prvotriedny nórsky jazz v podaní Nils Økland Band v zložení: Nils Økland – hardangerské husle, viola d’amore, Rolf-Erik Nystrøm – saxofón, Sigbjørn Apeland – harmónium, Håkon Mørch Stene – perkusie. Postu kontrabasistu sa ujme legendárny nórsky hudobník Arild Andersen, ktorého meno milovníkom jazzu netreba predstavovať.

Nils Økland. Foto: Štefan Plevo

Hudba ako sen

Tretí festivalový víkend bude patriť nadčasovej komornej hudbe i zriedkavo uvádzaným skladbám. V piatok 22. 9. počas obeda ponúkne festival spolu s kaviarňou Emil hudobno-gastronomický zážitok na nádvorí Mirbachovho paláca. Hudbu mnohých chutí predstavia huslista Ján Kružliak a cymbalista Ľubomír Gašpar. Večer budú v Klariskách znieť Modlitby a sny – mystická hudba držiteľa ceny Grammy, argentínsko-amerického skladateľa Osvalda Golijova (Sny a modlitby Izáka Slepého) a francúzskeho klasika hudby 20. storočia Dariusa Milhauda (Jákobove sny). Náročný part Golijovovej kompozície naštudoval slovenský klarinetista Branislav Dugovič. Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k festivalovým tradíciám, tento rok sa budú všetky jej časti konať v sobotu 23. 9. v Primaciálnom paláci. Maratón hudby opäť neunaví, ale prekvapí zriedkavými hudobnými zážitkami. Prvým koncertom budú kompozície laureátov 3. ročníka skladateľskej súťaže Konvergencií Juraja Gažmerčíka, Šimona Lučeniča, Mareka Fóru a Adama Štefunka. Nasledovať bude pocta géniovi hudby 20. storočia Györgymu Ligetimu (1923 – 2006) pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia na koncerte Beneš-Ligeti-Sollima. Večer uzavrú zriedkavo uvádzané komorné diela Franka Bridgea a Benjamina Brittena. Sólistami večera budú slovenská klaviristka Nora Skuta a španielsky hobojista Eduardo Martínez Caballer. V programe festivalu nechýba koncert pre deti a rodičov – Jobusovky komorne komorné uvedú v nedeľu 24. 9. Branislav Jobus, Slavo Solovic a ďalší interpreti. Záverečným podujatím Konvergencií bude v nedeľu 24. 9. v Moyzesovej sieni koncert svetoznámych holandských umelcov, huslistky Isabelle van Keulen a klaviristu Ronalda Brautigama, patriacich medzi najinšpirujúcejšie osobnosti sveta klasickej hudby. Husľové sonáty Césara Francka a Francisa Poulenca doplní v druhej časti koncertu nádherné Beethovenovo Klavírne trio č. 1 D dur, op. 70 „Geistertrio“, v ktorom bude spoluúčinkovať violončelista a umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták.

Isabelle van Keulen. Foto: Nikolaj Lund

Konvergencie budú opäť také, ako ich poznáte, a predsa, ako vždy, iné.

Predpredaj vstupeniek: konvergencie.sk/vstupenky

Viac informácií o programe festivalu: konvergencie.sk/festival/konvergencie-2023

Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej a aj pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Hlavní partneri: Hlavné mesto Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislavský samosprávny kraj

Za podporu ďakujeme aj partnerom: SOZA, BKIS, Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Nová Synagóga Žilina, A4 – priestor súčasnej kultúry a ďalším partnerom a mediálnym partnerom.

