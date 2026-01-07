Kontroverzný Francúz prestúpil do Maroka napriek súdnym obvineniam vo vlasti

Bývalý francúzsky reprezentant Wissam Ben Yedder podpísal kontrakt s tímom Wydad Casablanca.
Ben Yedder, FC Sevilla, Copa del Rey Soccer
Ben Yedder z FC Sevilla (druhý zľava) sa teší z gólu v sieti FC Barcelona počas prvého štvrťfinálového zápasu Copa del Rey, v ktorom jeho tím zvíťazil 2:0. Sevilla, 23. január 2019.
Francúzsky futbalový útočník Wissam Ben Yedder, ktorý čelí obvineniam zo znásilnenia, podpísal zmluvu so známym marockým klubom Wydad Casablanca. Dohoda znie na šesť mesiacov s opciou predĺženie kontraktu o ďalšiu sezónu.

tridsaťpäťročný Ben Yedder má podľa rozhodnutia prokuratúry v Nice čeliť procesu za obvinenia zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie a sexuálneho obťažovania, ktoré vzniesli dve mladistvé ženy po spoločenskej udalosti v roku 2023. Jeho brat Sabri je tiež súdený za podobné činy.

Wydad na oficiálnom profile na platforme X vyjadril dôveru v prínos nového hráča pre tím. V posledných rokoch bol Ben Yedder častejšie v médiách pre svoje právne problémy ako pre športové výkony.

V septembri 2025 mu súd v Nice uložil pokutu 90-tisíc eur za psychické týranie manželky, s ktorou je v rozvodovom konaní. V roku 2023 dostal šesťmesačný podmienečný trest od španielskeho súdu za daňové podvody počas pôsobenia v FC Sevilla.

V novembri 2024 bol odsúdený na podmienečný dvojročný trest za sexuálny útok na ženu zo začiatku toho roka. Po odchode z AS Monaco v roku 2024 hral krátko v Iráne a Turecku.

Wissam Ben Yedder reprezentoval Francúzsko v rokoch 2018 až 2022 a absolvoval 19 duelov, dvakrát nastúpil aj za futsalový národný tím Francúzska. Jeho nové angažmán v Maroku môže byť kľúčový pre pokračovanie jeho kariéry napriek pretrvávajúcim právnym problémom.

