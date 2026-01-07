Kontroverzný Francúz prestúpil do Maroka napriek súdnym obvineniam vo vlasti

Francúzsky futbalový útočník Wissam Ben Yedder, ktorý čelí obvineniam zo znásilnenia, podpísal zmluvu so známym marockým klubom Wydad Casablanca. Dohoda znie na šesť mesiacov s opciou predĺženie kontraktu o ďalšiu sezónu.
tridsaťpäťročný Ben Yedder má podľa rozhodnutia prokuratúry v Nice čeliť procesu za obvinenia zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie a sexuálneho obťažovania, ktoré vzniesli dve mladistvé ženy po spoločenskej udalosti v roku 2023. Jeho brat Sabri je tiež súdený za podobné činy.
Wydad na oficiálnom profile na platforme X vyjadril dôveru v prínos nového hráča pre tím. V posledných rokoch bol Ben Yedder častejšie v médiách pre svoje právne problémy ako pre športové výkony.
V septembri 2025 mu súd v Nice uložil pokutu 90-tisíc eur za psychické týranie manželky, s ktorou je v rozvodovom konaní. V roku 2023 dostal šesťmesačný podmienečný trest od španielskeho súdu za daňové podvody počas pôsobenia v FC Sevilla.
V novembri 2024 bol odsúdený na podmienečný dvojročný trest za sexuálny útok na ženu zo začiatku toho roka. Po odchode z AS Monaco v roku 2024 hral krátko v Iráne a Turecku.
Wissam Ben Yedder reprezentoval Francúzsko v rokoch 2018 až 2022 a absolvoval 19 duelov, dvakrát nastúpil aj za futsalový národný tím Francúzska. Jeho nové angažmán v Maroku môže byť kľúčový pre pokračovanie jeho kariéry napriek pretrvávajúcim právnym problémom.