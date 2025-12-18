Kontroverzia v Grécku. Obnovu Panaténskeho štadióna sponzoruje pochybný majiteľ Nottinghamu Forest

Kľúčový sponzoring obnovy historického Panaténskeho štadióna, ktorý zabezpečil majiteľ anglického futbalového klubu Nottingham Forest Evangelos Marinakis, vyvolal v Grécku kontroverziu. Marinakis je totiž momentálne súdený v súvislosti s násilím fanúšikov Olympiakosu Pireus.
Grécky olympijský výbor (HOC) označil kritiku sponzoringu za „malichernú“ politiku, ktorá „podkopáva“ jeho prácu. „HOC je zarmútený a znepokojený izolovanými komentármi týkajúcimi sa významného sponzoringu na rekonštrukciu Panaténskeho štadióna spoločnosťou Capital Maritime & Trading Corp., ktorú vlastní pán Evangelos Marinakis,“ uviedol výbor v utorok.
Capital Maritime sa zaviazala úplne zrekonštruovať štadión, ktorý bol naposledy prestavaný v 19. storočí, aby mohol hostiť medzinárodné atletické súťaže na úrovni Diamantovej ligy. Marinakis, ktorý vlastní aj grécky futbalový klub Olympiakos Piereus, je podľa HOC „osobou, ktorá miluje šport a podporuje ho konkrétnymi spôsobmi bez očakávania reciprocity“.
Marinakis má blízke rodinné väzby s prezidentom HOC Isidorosom Kouvelosom a bol svedkom na jeho svadbe s bývalou starostkou Atén Dorou Bakoyannisovou, sestrou premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
Minulý mesiac bol Marinakis spolu s desiatkami ďalších obvinený v súvislosti so zabitím gréckeho policajta počas násilia fanúšikov Olympiakosu v roku 2023. Marinakis popiera vinu.
Olympiakos kritizoval obvinenia ako „nespravodlivé kolektívne obviňovanie našich fanúšikov“ a „podnecovanie politickými a obchodnými záujmami“.