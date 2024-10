Konsolidačný balík kriticky vnímajú aj voliči koalície, najväčšie obavy panujú zo zvýšenia DPH

Negatívne vníma konsolidačný balík až 73 % ľudí naprieč politickým spektrom. Najväčšími kritikmi sú najmä voliči opozičných strán.

Spomedzi tých, ktorí uviedli, že by volili Progresívne Slovensko, je to až 93 % a druhí najkritickejší sú voliči KDH s podielom 92 %. Kriticky sa však k prijatým opatreniam stavajú aj voliči vládnej koalície. U voličov strany Hlas-SD je to až 58,04 %.

Vážny dosah na financie očakávajú aj voliči Smeru

„Tieto postoje sú pochopiteľné, najmä v kontexte, v ktorom negatívny dosah konsolidačného balíka na osobné financie predpokladá až 76 % opýtaných,“ uviedol hlavný analytik agentúry Scio Martin Klus.

Absolútne najkritickejší boli v tomto prípade voliči strany Demokrati, z ktorých každý oslovený odpovedal kladne, no vážny dosah na svoje financie očakáva aj 68 % voličov strany Smer-SD, 68 % Hlas-SD a 66 % voličov SNS.

„Naplnil sa náš predpoklad, že za najväčší problém budú opýtaní vnímať zvýšenie DPH z 20 % na 23 %, a to až 64,8 %. Aj v tomto prípade sú zrejmé obavy naprieč politickým spektrom a podiel opozičných a koaličných voličov je dokonca ešte vyrovnanejší, ako v predchádzajúcich príkladoch. Najlepšie to vidieť na voličoch Progresívneho Slovenska s 59 % a strany Smer-SD, kde je obava z rastu DPH až na úrovni 67 %,“ doplnil Klus.

Kritika voči komunikácii vlády

Zaujímavá je podľa neho tiež silná kritika respondentov voči komunikácii vlády pri zavádzaní týchto konsolidačných opatrení. Za nejasnú, zmätočnú či aspoň nedostatočnú ju označilo 66 % opýtaných.

„Na rozdiel od DPH, v tomto prípade kritická časť respondentov zo strany vládnej koalície slabne. Podielovo najkritickejší sú ku komunikácii voliči hnutia Slovensko na úrovni až 91 %, pričom z vládnej koalície sa ako najmenej kritickí javia voliči strany Hlas-SD s podielom len 28 %,“ uzavrel Klus.

Zistenia vychádzajú z prieskumu agentúry Scio, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov od 7. do 11. októbra 2024.