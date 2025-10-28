Koniec éry v Celticu. Brendan Rodgers rezignoval po katastrofálnom štarte sezóny

Brendan Rodgers rezignoval na post trénera škótskeho futbalového klubu Celtic Glasgow, ktorý oznámil jeho odchod po nevýraznom štarte do sezóny 2025/2026. Klub informoval, že tím dočasne povedú bývalý tréner Martin O’Neill a bývalý hráč Shaun Maloney, kým nebude vymenovaný nový tréner.
Rodgers ukončil svoje druhé pôsobenie v Celticu po nedeľňajšej prehre 1:3 v škótskej Premiership s mužstvom Hearts, po ktorej glasgowské mužstvo stráca v tabuľke osem bodov na tohto súpera z Edinburghu. „Tréner Brendan Rodgers dnes rezignoval a okamžite odchádza zo svojej funkcie,“ uviedol Celtic v stanovisku. Klub mu poďakoval za prínos počas obdobia úspechov a zaželal mu všetko dobré.
Rodgers, ktorý sa vrátil do Celticu v roku 2023, získal dva ligové tituly a doplnil ich o triumfy z rokov 2017 a 2018. Predtým viedol Swansea City, FC Liverpool a Leicester City. Jeho prvé pôsobenie v Celticu trvalo od mája 2016 do februára 2019. V prvej sezóne priviedol Celtic k rekordným 106 bodom a mužstvo sa pod jeho vedením stalo prvým škótskym tímom od roku 1899, ktorý dokončil sezónu bez prehry.
Aktuálna sezóna sa však začala problémami, vrátane vyradenia z Ligy majstrov po prehre s kazašským Kajratom Almaty. Rodgers sa počas leta dostal do rozporu s vedením klubu, keď kritizoval nedostatok ofenzívnej sily v tíme.