Hororový úvod sezóny. V Glasgowe Rangers stratili trpezlivosť s trénerom Martinom

Nepostúpili do ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026, v Európskej lige majú na svojom konte zatiaľ dve prehry a v domácej lige zo siedmich duelov nazbierali len 8 bodov za jeden triumf a päť remíz. Škótsky Glasgow Rangers pristúpil o odvolaniu trénera Russella Martina.
Glasgow Rangers má nového kouča. Naposledy viedol klub z anglickej Premier League - FOTO
„Jazdci“ počas víkendu len remizovali na pôde nováčika Falkirku 1:1 a 39-ročného kouča musela zo štadióna odprevadiť ochranka, keďže cestu k tímovému autobusu zablokovali rozhnevaní priaznivci Rangers.
„Vedenie Rangers potvrdzuje, že sa dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Russellom Martinom. Aj keď každá zmena si vyžaduje čas, výsledky neboli podľa očakávaní klubu,“ uviedol klub v stanovisku. Z klubu odchádzajú aj asistenti Matt Gill a Mike Williamson.
Russell Martin vydržal na lavičke tímu z Ibrox Stadium len štyri mesiace, keďže na lavička zasadol v úvode júna.
Predtým viedol anglický Southampton, waleský klub Swansea City či družstvo Milton Keynes Dons. Ešte ako hráč nazbieral 29 štartov vo farbách škótskej reprezentácie.
Glasgow Rangers po spomenutej remíze s Falkirkom stráca priepastných 11 bodov na lídra súťaže Heart of Midlothian FC a deväť bodov na mestského rivala Celtic.