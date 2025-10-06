Hororový úvod sezóny. V Glasgowe Rangers stratili trpezlivosť s trénerom Martinom

Tím pod taktovkou Russella Martina zaznamenal v domácej lige len jeden triumf zo siedmich duelov, na čelo tabuľky strácajú „jazdci“ priepastných 11 bodov.
Russell Martin
Škótsky tréner Russell Martin na lavičke anglického FC FILE - Southampton v súboji Premier League 2024/2025 proti Manchestru City.
Nepostúpili do ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026, v Európskej lige majú na svojom konte zatiaľ dve prehry a v domácej lige zo siedmich duelov nazbierali len 8 bodov za jeden triumf a päť remíz. Škótsky Glasgow Rangers pristúpil o odvolaniu trénera Russella Martina.

„Jazdci“ počas víkendu len remizovali na pôde nováčika Falkirku 1:1 a 39-ročného kouča musela zo štadióna odprevadiť ochranka, keďže cestu k tímovému autobusu zablokovali rozhnevaní priaznivci Rangers.

„Vedenie Rangers potvrdzuje, že sa dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Russellom Martinom. Aj keď každá zmena si vyžaduje čas, výsledky neboli podľa očakávaní klubu,“ uviedol klub v stanovisku. Z klubu odchádzajú aj asistenti Matt Gill a Mike Williamson.

Russell Martin vydržal na lavičke tímu z Ibrox Stadium len štyri mesiace, keďže na lavička zasadol v úvode júna.

Predtým viedol anglický Southampton, waleský klub Swansea City či družstvo Milton Keynes Dons. Ešte ako hráč nazbieral 29 štartov vo farbách škótskej reprezentácie.

Glasgow Rangers po spomenutej remíze s Falkirkom stráca priepastných 11 bodov na lídra súťaže Heart of Midlothian FC a deväť bodov na mestského rivala Celtic.

