Koniec dokonalosti. Wilkinson Sword Intuition Complete Mini oslavuje realitu ženského holenia

Realita je iná – často uponáhľaná, v stoji a s jedným okom na mobile. A práve to je pointa novej kampane značky Wilkinson Sword – Any Hair, Anywhere, ktorá oslavuje realitu, vtip a slobodu v ženských holiacich rituáloch. Spolu s ňou prichádza aj novinka tohto leta – Intuition Complete Mini – kompaktný holiaci strojček navrhnutý pre ženy na cestách.

🪒 Malý, ale poriadne šikovný/ Letný must-have? Mini do každého batohu

Intuition Complete Mini je odpoveďou na potreby dnešných žien: rýchlosť, praktickosť a spoľahlivý výsledok, nech ste kdekoľvek. Päťčepieľkový holiaci strojček Intuition Complete Mini od Wilkinson Sword je ideálny spoločník na cesty – vďaka ergonomickej rukoväti a praktickému cestovnému puzdru.

Nech už balíte kufor do Chorvátska, víkendovú tašku na festival alebo len batoh do fitka – Intuition Complete Mini je navrhnutý presne pre tieto situácie. Malý, praktický a štýlový pomocník, ktorý zachráni každý nečakaný holiaci moment. Vďaka rýchloschnúcemu puzdru ho po použití jednoducho schováte do batožiny – bez kvapky stresu. Wilkinson Sword Intuition chce byť značkou pre reálne ženy, ktoré chcú jednoducho dobrý strojček pre „chlpaté situácie“ kdekoľvek.

Foto: Wilkinson

Vlastnosti, ktoré si zamilujete:

VŽDY PRIPRAVENÝ: Cestovné puzdro 2v1 slúži ako úložný box aj stojan na rýchlejšie vysušenie

SUPER HLADKOSŤ: 5 čepieľok pre hladké a dôkladné oholenie

PODRÁŽDENIE? ANI NÁHODOU: Ochranný gél s kvapkou kyseliny hyalurónovej pre extra jemnosť

MINI VEĽKOSŤ, MAXI KOMFORT: Hladká pokožka kedykoľvek a kdekoľvek

DOKONALÁ KOMPATIBILITA: Vhodný pre všetky náhradné hlavice z radu Intuition

To všetko za odporúčanú cenu 8,95 EURA v balení vyrobenom z viac ako 90 % recyklovaného papiera.

📊 Čo hovoria ženy? Dáta, nie domnienky

Podľa prieskumu, ktorý značka Wilkinson Sword realizovala v rámci kampane Any Hair, Anywhere, sa ukázalo, že:

88 % žien v Európe sa pravidelne holí, najčastejšie nohy, podpazušie a bikiny líniu

Ženy priemerne strávia až 960 minút ročne holením, čo je viac než 16 hodín ročne

Mnohé ženy holenie nevnímajú ako wellness, ale ako praktickú nutnosť, ktorú často zvládajú narýchlo a bez ideálnych podmienok

Foto: Wilkinson

💡5 tipov na holenie počas leta

Hydratujte vždy po holení – aj suchá pokožka si zaslúži lásku

Nezabudnite na SPF – čerstvo oholená pokožka je citlivá na slnko

Vymeňte čepieľku, keď sa zadrháva – šetríte si tým pokožku

Zabaľte si Mini aj do príručnej batožiny – jeho rozmery sú ideálne

Hoľte sa tak, ako to vyhovuje vám – nie tak, ako vám hovorí internet

PRIPOJ SA KU KOMUNITE 😊

Na sociálnych sieťach už beží kampaň #AnyHairAnywhere s reálnymi momentmi holenia.

S humorom, bez filtra a s odvážnou chuťou ukázať, že holenie je presne také, aké si ho žena nastaví.

#AnyHairAnywhere #RealShavingMoments #WilkinsonMini #IntuitionOnTheGo

