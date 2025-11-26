EÚ žiada Shein o vysvetlenie predaja detsky vyzerajúcich sexuálnych bábik a nelegálnych zbraní

Európska komisia v stredu požiadala platformu elektronického obchodu Shein o viac informácií v súvislosti s online predajom detsky vyzerajúcich sexuálnych bábik, ktorý vyvolal pobúrenie vo Francúzsku. Komisia vyjadrila obavy z možných rizík pre spotrebiteľov v celej Európskej únii.
Podľa vyhlásenia Komisie bola čínska platforma vyzvaná na poskytnutie informácií „v súvislosti s predbežnými indíciami, že na trhu sú ponúkané nelegálne tovary, najmä detsky vyzerajúce sexuálne bábiky a zbrane“. Komisia poukázala na Francúzsko a niekoľko verejných správ a uviedla, že „má podozrenie, že systém Shein môže predstavovať systémové riziko pre spotrebiteľov v celej Európskej únii“.
Európska komisia žiada podrobné informácie a interné dokumenty o tom, „ako platforma zabezpečuje, že maloletí nie sú vystavení nevhodnému obsahu“, najmä prostredníctvom opatrení na overovanie veku. Zároveň chce vedieť, aké kroky Shein podniká na zabránenie predaju nelegálnych produktov a „ako účinné sú prijaté opatrenia na zmiernenie týchto rizík“.
Táto požiadavka bola vznesená v rámci rozsiahleho zákona EÚ o digitálnych službách (DSA). Žiadosť o informácie môže viesť k vyšetrovaniu a pokutám, no sama o sebe neznamená porušenie zákona ani nie je krokom k potrestaniu platformy. DSA dáva EÚ právomoc ako poslednú možnosť dočasne pozastaviť činnosť platformy v rámci Únie.
Vo Francúzsku vyvolal predaj sexuálnych bábik pripomínajúcich deti tento mesiac veľký rozruch a francúzska vláda sa rozhodla platformu pozastaviť. Prípad má byť na súde prerokovaný na budúci týždeň. Parížske prokuratúra začala vyšetrovanie voči Sheinu a tiež konkurenčnému online predajcovi AliExpress v súvislosti s predajom týchto bábik.
Shein, založený v Číne v roku 2012 a teraz so sídlom v Singapure, prisľúbil spoluprácu s francúzskymi orgánmi a oznámil zákaz predaja všetkých sexuálnych bábik na svojej platforme.