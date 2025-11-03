Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa SIS Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore, tvrdia Demokrati

Dôvod odchodu do civilu má byť podľa Demokratov v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS.
Jaroslav Naď
Predseda Demokratov Jaroslav Naď. Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel
Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavla Gašpara, náhle končí v Policajnom zbore (PZ). Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati.

Predseda strany Jaroslav Naď uviedol, že podľa ich informácií policajt dopravného oddelenia z Nitry končí v tomto mesiaci službu v Policajnom zbore. Dôvod odchodu do civilu má byť podľa Demokratov v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS.

Podľa našich informácií je policajt pod obrovským tlakom a ako čestný príslušník PZ SR sa nechce podpisovať pod klamstvá a zahmlievanie, ktoré od začiatku Gašparovu nehodu sprevádzajú. Chcem povzbudiť a vyzvať všetkých slušných policajtov, aby neohli svoj chrbát pred nečestnými podliakmi, ktorí sú, podčiarkujem, len dočasne vo svojich funkciách,“ vyhlásil Naď.

