KON-RAD rozširuje portfólio o donášku čerstvého ovocia a zeleniny

Spoločnosť KON-RAD, distribútor potravín a nápojov s 30-ročnou históriou na slovenskom trhu, rozšírila svoje portfólio o donášku ovocia a zeleniny.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Budova_konrad.jpg
Foto: Terno
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Ide o pilotnú fázu jedného z nových strategických projektov v rámci rozvoja spoločnosti, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexného sortimentu potravín pre maloobchod, veľkoobchod a gastro prevádzky.

Pilotná fáza

„Rozšírenie našich služieb o ovocie a zeleninu je prirodzeným krokom v našom rozvoji. Chceme prinášať zákazníkom ešte viac čerstvosti, kvality a pohodlia na jednom mieste. Skrátka, aby u nás našli všetko, čo potrebujú,“ uvádza Martin Zahradník, obchodný riaditeľ spoločnosti KON-RAD.

Nová služba bola spustená v testovacej prevádzke počas augusta 2025 a momentálne prebieha jej pilotná fáza s prvou stovkou zákazníkov v rámci Bratislavy. Jej cieľom je získať spätnú väzbu a doladiť všetky procesy tak, aby mohla byť služba čoskoro dostupná širšiemu okruhu zákazníkov.

Spoľahlivá synergia

Projekt vznikol z iniciatívy spoločnosti KON-RAD v spolupráci so spoločnosťou Terno real estate, pod ktorú patria potravinové reťazce Terno a KRAJ. Od spustenia projektu nakupujú obe spoločnosti ovocie a zeleninu spoločne, čo umožňuje zabezpečiť jednotnú kvalitu a dostupnosť produktov počas celého roka, ako aj atraktívne ceny pre zákazníkov. „Podiel slovenských produktov sa priebežne mení podľa sezóny, no našou snahou je mať v ponuke čo najviac domácich produktov vždy, keď to podmienky umožňujú,“ dodáva Martin Zahradník. Vďaka tejto synergii spája veľkoobchod svoje skúsenosti v distribúcii s know-how maloobchodných sietí.

KON-RAD kladie veľký dôraz na zachovanie kvality produktov počas celej prepravy. Na rozvoz využíva vlastné chladiace vozidlá, pričom na rozšírení kapacít spolupracuje s dôveryhodným logistickým partnerom. „Vďaka tomu sa ovocie a zelenina dostávajú k spotrebiteľom v rovnakej kvalite, ako keby si ich práve kúpili na trhu,“ doplnil Martin Zahradník.

Dodavka_ovozel_konrad.jpg
Foto: Terno

Priebežné výsledky

Pilotná fáza prináša veľmi priaznivú odozvu. Zákazníci oceňujú nielen kvalitu čerstvých produktov, ale aj ich cenovú dostupnosť. „Viacerí si objednávajú produkty opakovane a počet pravidelných dodávok neustále rastie,“ potvrdzuje Zahradník.

Aktuálne portfólio zahŕňa približne 50 druhov ovocia a zeleniny, ktoré spoločnosť priebežne obmieňa podľa sezónnej ponuky. Do budúcnosti plánuje sortiment rozšíriť tak, aby dokázala pokryť dopyt všetkých zákazníkov – od reštaurácií a barov, cez školské jedálne a hotely, až po veľkoobchodných partnerov. Novinku bude KON-RAD propagovať prostredníctvom e-shopu, sociálnych sietí, letákov a obchodných zástupcov, ktorí zostávajú v priamom kontakte so zákazníkmi. Cieľom je priniesť čerstvosť, kvalitu a rýchlu donášku ovocia a zeleniny do čo najväčšieho počtu prevádzok. Do konca roka 2025 plánuje KON-RAD spustiť možnosť objednávania ovocia a zeleniny pre všetkých zákazníkov v Bratislave.

O spoločnosti KON-RAD

Spoločnosť KON-RAD spol. s r. o. patrí už vyše tri desaťročia medzi lídrov slovenského trhu v oblasti distribúcie potravín a nápojov. Z malej veľkoobchodnej firmy sa vyprofilovala na stabilného partnera pre segment gastro, horeca aj veľkoodberateľov. V súčasnosti zásobuje viac ako 5 900 zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí a ponúka viac ako 5 000 aktívnych položiek v portfóliu. KON-RAD je známy svojím osobným prístupom, spoľahlivým servisom a dôrazom na kvalitu. Medzi jeho exkluzívne distribuované značky patria napríklad S.Pellegrino, Acqua Panna, Sanpellegrino, Argeta, Laurent Perrier či čisté šťavy z prémiového ovocia Bonsu.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: KON - RAD
Okruhy tém: donáška Ovocie PR Zelenina
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk