Komunistický líder Vietnamu potvrdil účasť na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru

Lam, ktorý bol v januári opätovne zvolený za generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu, navštívi Spojené štáty Trumpove pozvanie, uviedlo vietnamské ministerstvo zahraničia.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Usa, vietnam, vlajky
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Vietnam v utorok potvrdil, že jeho najvyšší predstaviteľ To Lam sa tento týždeň zúčastní na prvom zasadnutí Rady mieru amerického prezidentaDonalda Trumpa v USA.

Lam, ktorý bol v januári opätovne zvolený za generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu, navštívi Spojené štáty Trumpovo pozvanie, uviedlo vietnamské ministerstvo zahraničia.

Zakladajúci člen rady

Dva zdroje oboznámené s prípravami minulý týždeň pre AFP potvrdili, že Lam sa zúčastní stretnutia svetových lídrov vo Washingtone. Vietnam minulý mesiac oznámil, že Lam prijal Trumpovu ponuku stať sa zakladajúcim členom Rady mieru.

Rada, ktorej predsedom je Trump, mala pôvodne dohliadať na obnovu Pásma Gazy po skončení vojne medzi Izraelom a Hamasom, no americký prezident rozšíril jej mandát aj mimo palestínske územie. Inauguračné zasadnutie organizácie, za členstvo v ktorej Trump požaduje vstupnú platbu vo výške jednej miliardy dolárov, sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone.

Lam podľa štátnych médií vyhlásil, že je pripravený spolupracovať s USA a medzinárodným spoločenstvom na „pozitívnom príspevku“ k mieru na Blízkom východe.

Bilaterálny obchod

Vietnam a USA zároveň rokujú o novej obchodnej dohode po tom, čo Washington vlani uvalil 20‑percentné dovozné clá na vietnamský tovar. Šieste kolo rokovaní sa konalo tento mesiac, ale konečnú dohodu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.

Nie je jasné, či sa Lam stretne s prezidentom Trumpom aj v rámci bilaterálnych rozhovorov o obchodných otázkach.

