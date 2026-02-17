Komunistický líder Vietnamu potvrdil účasť na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru

Vietnam v utorok potvrdil, že jeho najvyšší predstaviteľ To Lam sa tento týždeň zúčastní na prvom zasadnutí Rady mieru amerického prezidentaDonalda Trumpa v USA.
Lam, ktorý bol v januári opätovne zvolený za generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu, navštívi Spojené štáty Trumpovo pozvanie, uviedlo vietnamské ministerstvo zahraničia.
Zakladajúci člen rady
Dva zdroje oboznámené s prípravami minulý týždeň pre AFP potvrdili, že Lam sa zúčastní stretnutia svetových lídrov vo Washingtone. Vietnam minulý mesiac oznámil, že Lam prijal Trumpovu ponuku stať sa zakladajúcim členom Rady mieru.
Brusel sa zúčastní zasadnutia Trumpovej Rady mieru, členom sa však nestane
Rada, ktorej predsedom je Trump, mala pôvodne dohliadať na obnovu Pásma Gazy po skončení vojne medzi Izraelom a Hamasom, no americký prezident rozšíril jej mandát aj mimo palestínske územie. Inauguračné zasadnutie organizácie, za členstvo v ktorej Trump požaduje vstupnú platbu vo výške jednej miliardy dolárov, sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone.
Lam podľa štátnych médií vyhlásil, že je pripravený spolupracovať s USA a medzinárodným spoločenstvom na „pozitívnom príspevku“ k mieru na Blízkom východe.
Bilaterálny obchod
Vietnam a USA zároveň rokujú o novej obchodnej dohode po tom, čo Washington vlani uvalil 20‑percentné dovozné clá na vietnamský tovar. Šieste kolo rokovaní sa konalo tento mesiac, ale konečnú dohodu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone
Nie je jasné, či sa Lam stretne s prezidentom Trumpom aj v rámci bilaterálnych rozhovorov o obchodných otázkach.