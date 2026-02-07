Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone

Orbán, jeden z najbližších Trumpových spojencov v rámci Európskej únie, sa už minulý mesiac zúčastnil na predstavení projektu vo švajčiarskom Davose.
Viktor Orbán, Donald Trump
Maďarský premiér Viktor Orbán (vľavo) si podáva ruku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas predstavovania Rady mieru vo švajčiarskom Davose. Foto: SITA/AP
Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu potvrdil, že sa o dva týždne zúčastní na inauguračnom zasadnutí „Rady mieru“, novej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretnutie sa má konať vo Washingtone.

Hoci bola rada pôvodne predstavená ako orgán dohliadajúci na obnovu Pásma Gazy, jej zakladajúca listina podľa dostupných informácií neobmedzuje jej pôsobenie len na palestínske územia. Kritici upozorňujú, že iniciatíva má ambíciu konkurovať Organizácii Spojených národov (OSN).

Orbán bol aj pri predstavení projektu

Orbán, jeden z najbližších Trumpových spojencov v rámci Európskej únie, sa už minulý mesiac zúčastnil na predstavení projektu vo švajčiarskom Davose.

„O dva týždne sa opäť stretneme vo Washingtone, pretože Rada mieru bude mať svoje inauguračné zasadnutie,“ povedal Orbán počas predvolebného podujatia v meste Szombathely na západe Maďarska.

Vstupné za miliardu dolárov

Stálymi členmi rady sa môžu stať len krajiny, ktoré zaplatia vstupný poplatok vo výške jednej miliardy dolárov. Tento model vyvolal kritiku, že by mohlo ísť o systém „zaplať a rozhoduj“, podobný Bezpečnostnej rade OSN.

Orbán, ktorý je v súčasnosti najdlhšie slúžiacim premiérom v EÚ, zároveň čelí výraznému politickému tlaku pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 12. apríla. Nezávislé prieskumy naznačujú, že opozícia vedená Pétrom Magyarom má náskok, pričom voliči reagujú najmä na stagnujúcu ekonomiku a zhoršujúce sa verejné služby.

