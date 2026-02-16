Brusel sa zúčastní zasadnutia Trumpovej Rady mieru, členom sa však nestane

Únia chce podporiť prímerie v Pásme Gazy, zároveň má otázky o fungovaní a súlade iniciatívy s Chartou OSN.
UN Mideast Wars Two State Solution
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová. Foto: SITA/AP
Európska únia (EÚ) sa tento týždeň zúčastní inauguračného zasadnutia Rady mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, no jej členom sa nestane. V pondelok to zdôraznil hovorca Európskej komisie (EK).

EÚ bude na štvrtkovom rokovaní vo Washingtone zastupovať eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová. „Zúčastní sa na stretnutí Rady mieru v časti venovanej Pásmu Gazy. Chcem zdôrazniť, že Európska komisia sa nestáva členom Rady mieru,“ uviedol hovorca Guillaume Mercier.

Podpora prímeria

Podľa jeho slov sa Brusel zapája do rokovania v rámci svojho „dlhodobého záväzku“ podporovať prímerie v Pásme Gazy, ako aj jeho obnovu a povojnovú rekonštrukciu.

Rada mieru, ktorej predsedá Trump, bola pôvodne vytvorená s cieľom dohliadať na prímerie a obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a hnutím Hamas.

Rozšírený mandát

Jej mandát sa však postupne rozšíril aj na riešenie ďalších medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že Washington sa snaží vytvoriť alternatívu k Organizácii Spojených národov (OSN).

Niektoré členské štáty EÚ už vyjadrili pochybnosti o tejto iniciatíve. „Stále máme viacero otázok týkajúcich sa rozsahu, riadenia a súladu Rady mieru s Chartou OSN,“ uviedol ďalší hovorca EÚ Anouar El Anouni.

