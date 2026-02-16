Brusel sa zúčastní zasadnutia Trumpovej Rady mieru, členom sa však nestane

Európska únia (EÚ) sa tento týždeň zúčastní inauguračného zasadnutia Rady mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, no jej členom sa nestane. V pondelok to zdôraznil hovorca Európskej komisie (EK).
EÚ bude na štvrtkovom rokovaní vo Washingtone zastupovať eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová. „Zúčastní sa na stretnutí Rady mieru v časti venovanej Pásmu Gazy. Chcem zdôrazniť, že Európska komisia sa nestáva členom Rady mieru,“ uviedol hovorca Guillaume Mercier.
Podpora prímeria
Podľa jeho slov sa Brusel zapája do rokovania v rámci svojho „dlhodobého záväzku“ podporovať prímerie v Pásme Gazy, ako aj jeho obnovu a povojnovú rekonštrukciu.
Rada mieru, ktorej predsedá Trump, bola pôvodne vytvorená s cieľom dohliadať na prímerie a obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a hnutím Hamas.
Rozšírený mandát
Jej mandát sa však postupne rozšíril aj na riešenie ďalších medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že Washington sa snaží vytvoriť alternatívu k Organizácii Spojených národov (OSN).
Niektoré členské štáty EÚ už vyjadrili pochybnosti o tejto iniciatíve. „Stále máme viacero otázok týkajúcich sa rozsahu, riadenia a súladu Rady mieru s Chartou OSN,“ uviedol ďalší hovorca EÚ Anouar El Anouni.