KOMUNÁLNA poisťovňa eviduje viac úrazov u mužov ako u žien

Úrazy sa častejšie stávajú mužom ako ženám. Vyplýva to zo štatistky KOMUNÁLNEJ poisťovne za posledných päť rokov, kedy z celkového počtu 9 920 hlásení došlo častejšie k úrazom u mužov, a to v 59 % prípadov. Najvyššia poistná suma, ktorú poisťovňa doposiaľ vyplatila, je 7 083 eur za roztrieštenú vnútrokĺbovú zlomeninu členku.

Najviac rizikovou skupinou sú mladiství od 11 do 20 rokov a následne ľudia vo veku od 41 do 50 rokov. „Úrazy u mladistvých sa najčastejšie stávajú počas hry a voľnočasových aktivít. Najčastejšie ide o úrazy v súvislosti so skákaním na trampolíne, bicyklovaním, či pádom z kolobežky,“ potvrdzuje Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne. Túto vekovú kategóriu neobchádzajú ani vážnejšie úrazy, ktoré si neraz vyžadujú aj hospitalizáciu v nemocnici. „Medzi najčastejšie úrazy u detí patria podvrtnutia, pomliaždenia mäkkých častí, neúplné zlomeniny dolných častí vretenných kostí, či zlomeniny prstov na rukách a nohách,“ vymenúva B. Vojtechová.

Úraz je len začiatok

K úrazom najčastejšie dochádza v domácnosti a na svedomí sú obvykle pády, ale aj oheň, rôzne ostré predmety ako napríklad nože, horúce kvapaliny, či nezaistené elektrické zásuvky. Podľa NCZI bolo vlani na Slovensku z dôvodu úrazu hospitalizovaných viac ako 65-tisíc osôb, čo bolo o takmer 11 percent viac ako rok predtým. Priemerný čas, ktorý pacient strávil po úraze v nemocnici, bol 6,1 dňa. To však býva len začiatok a domáca liečba môže trvať aj niekoľko ďalších týždňov. Zmierniť finančné dopady dlhodobej práceneschopnosti alebo pobytu v nemocnici dokáže úrazové poistenie. „Priemerná výška plnenia, ktorá je vyplácaná našim klientom v súvislosti s úrazmi, je 230 eur, pričom má stúpajúcu tendenciu,“ dodáva B. Vojtechová.

Podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne bola doposiaľ najvyššia vyplatená suma za úraz vo výške takmer

7 100 eur. „Išlo o roztrieštenú vnútrokĺbovú zlomeninu členku. Zlomenina sa nehojila dobre, preto musel pacient podstúpiť viaceré reoperácie a následne vonkajšiu fixáciu členku. Z dôvodu predlženej liečby bolo klientovi na základe zdravotnej dokumentácie priznané plnenie vo výške 100 percent,“ upresňuje prípad B. Vojtechová.

Poistku treba prehodnocovať

Podobne ako pri poistení nehnuteľnosti, aj pri životnom poistení, ktorého súčasťou je aj úrazové poistenie, sa pri uzatvorení neoplatí „poistku“ odložiť do šuflíka. Odborníčka z KOMUNÁLNEJ poisťovne odporúča poistnú zmluvu pravidelne aktualizovať, a to dokonca aj v prípadoch, ak sa životná situácia klienta výraznejšie nemení. „Ak ste si totiž poistili invaliditu pred 20 rokmi, ceny za pomôcky či náklady na rehabilitáciu boli oveľa nižšie ako sú dnes. Aby poistná suma reflektovala realitu, je dobré z času na čas prehodnotiť výšku poistných súm či krytie rizík,“ uzatvára B. Vojtechová.

