Komiksový Flash bude v kinách cestovať do minulosti a stretne dvoch Batmanov

Superhrdinu Flasha už z filmových plátien poznáme. Objavil sa v snímke Justice League (Liga spravodlivosti) a teraz ho čaká vlastný film, v ktorom bude na jeho pleciach stáť budúcnosť sveta – a nielen toho nášho! A čo viac, objavia sa v ňom dokonca dvaja Flashovia. A tiež dvaja Batmanovia… V kinách sa na nich všetkých môžeme tešiť 15. júna.

Maskovaný Flash je v civilnom živote Barry Allen, študent vedy, ktorý po nehode v laboratóriu získa schopnosť vyvinúť svojím telom neuveriteľnú rýchlosť. Dokonca až takú, vďaka ktorej dokáže cestovať v čase. Keď však využije svoju superschopnosť na cestovanie do minulosti, aby zachránil svoju mamu pred smrťou, čosi sa pokazí, zrazia sa dve reality. Barry uviazne v tej, do ktorej sa vrátil generál Zod, neľútostný Supermanov nepriateľ. Hrozí zničenie sveta a nie sú tu žiadni superhrdinovia, na ktorých by sa mohol obrátiť. Barryho nádejou je veľmi odlišný Batman, ktorý už odpočíva na dôchodku, a jeden uväznený Kryptoňan – aj keď nie ten, ktorého hľadá. Aby zachránil svet, v ktorom sa nachádza, a vrátil sa do budúcnosti, ktorú pozná, Barryho jedinou nádejou je pretekať o život. Ak prinesie najvyššiu možnú obeť, bude to stačiť na resetovanie vesmíru?

Foto: Continental film

Trailer, ktorý vzbudil obrovské očakávania u fanúšikov na celom svete, naznačuje, že sa do úlohy Barryho Allena vracia obľúbený i kontroverzný Ezra Miller. Vo filme sa môžeme tešiť aj na Bena Afflecka, ktorý si zahrá Batmana z Barryho reality, okrem neho sa však v príbehu objaví aj celkom iný Batman z inej reality. Toho stvárni Michael Keaton – ten, ktorý netopieriemu spuerhrdinovi prepožičal svoju tvár už dvakrát, vo filmoch režiséra Tima Burtona z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Úlohu generála Zoda z filmov o Supermanovi si zopakuje Michael Shannon, Barryho rodičov si zahrajú Maribel Verdú a Ron Livingston. Nuž a namiesto Supermana bude mať realita, do ktorej sa Barry dostane, iného návštevníka z planéty Krypton – respektíve návštevníčku. Herečka Sasha Calle si zahrá Karu, v komiksoch známu ako Supergirl.

„Úplne som pokazil vesmír,“ obáva sa Barry v novom traileri, ktorým sa jeho superhrdinská „sólovka“ predstavuje filmovému svetu. Pocit ohrozenia je naozaj silný, ale hrdinova svojská povaha naznačuje, že aj záchranu sveta je možné brať s úsmevným nadhľadom. Koniec-koncov, superhrdinom možno práve ten pomáha prežiť. Snímku Flash nakrútil režisér Andy Muschietti, ktorý má na svojom konte mimoriadne úspešné filmy To a To Kapitola 2. Do slovenských kín ju v júni prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

