Komédia s Jiřím Lábusom predstavuje trailer: Pripravte sa na Miliónové dedičstvo!

Film vstúpi do slovenských kín 6. novembra a sľubuje originálny rodinný príbeh plný humoru, emócií, bláznivých situácií aj dojímavých momentov.
Komédia Miliónové dedičstvo je o rodine, vzťahoch, rodičovstve a sile peňazí, ktoré dokážu mnohé vyriešiť, no často aj poriadne zamiešať kartami. Starnúci Vavřinec Novotný (Jiří Lábus) sa cíti osamelo a túži znovu zblížiť svoju početnú rodinu. Počas spoločnej večere preto vyhlási zvláštnu súťaž. Milión eur získa to z jeho detí, ktorému sa ako prvému narodí potomok.
Najprv si všetci myslia, že sa zbláznil. Kde by na to vzal? No keď sa dozvedia, že predal milovaný rodinný majetok a skutočne má milión eur v hotovosti, nálada sa razom mení.
Syn Jirka (Tomáš Klus) vidí v dieťati rýchle riešenie svojich podnikateľských problémov. Ale súhlasí s tým aj jeho žena Monika (Gabriela Marcinková)? Vnučka Alice (Denisa Nesvačilová) je krásna a úspešná speváčka, neustále obletovaná, no dokáže si konečne vybrať toho pravého? Vnuk Petr (Daniel Krejčík) a jeho partner (Tomáš Weber) by dieťa chceli, ale k tomu potrebujú väčší byt a hlavne vyriešiť, ako ho vôbec získať. Dcéra Jitka (Lucie Polišenská) už vychováva pubertálne dvojičky, no aj tesne pred štyridsiatkou by ešte zvládla jedno dieťa. Navyše sníva o koncerte Rammstein a má dom, ktorý sa rozpadá. No čo na to jej muž (Marek Holý)? A napokon je tu Lída (Erika Stárková), rodinná outsiderka, ktorá sa neobťažovala ani len prísť na tradičnú štedrovečernú večeru…
Hviezdne obsadenie
Oficiálny trailer zostrihal Bořivoj Hořínek, známy svojou schopnosťou presne vystihnúť atmosféru filmového príbehu. Režisér a scenárista filmu Rudolf Merkner si jeho prácu veľmi pochvaľuje: „Bořek je majster majstrov v skratke. Dokázal zachytiť presne tú energiu, ktorú sme do príbehu vkladali už pri nakrúcaní. Poňal ho svižne a hravo. Divák hneď pochopí, že ho čaká veľká komediálna rodinná jazda. A presne to bol náš cieľ.“
Originálna česká komédia okrem skvelého hereckého obsadenia s Jiřím Lábusom, Tomášom Klusom, Eriky Stárkovej, Denisy Nesvačilovej alebo Gabiky Marcinkovej prepája humor s emóciami, prináša aktuálnu tému v ľahko prehnanej, ale stále uveriteľnej forme a je dokonalou oddychovou snímkou. „Chceme, aby si ľudia v kine oddýchli od každodenných stresov a deväťdesiat minút sa úprimne smiali. Trailer to vystihuje úplne presne,“ dopĺňa Merkner. Zárukou dobrej komédie môže byť aj skutočnosť, že scenár aj réžiu má na starosti práve Rudolf Merkner, ktorý je známy najmä ako autor legendárneho televízneho seriálu Vyprávěj a filmovej série Bobule. Film Miliónové dedičstvo ide do kín už 6.novembra v distribúcii Continental film.
