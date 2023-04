Komédia o bábike Barbie sa predstavuje bláznivým trailerom

Najznámejšia bábika mieri na filmové plátna! Nový trailer, ktorý štúdio Warner Bros. vypustilo do sveta, naznačuje, že sa môžeme tešiť na netradičnú komediálnu jazdu. Nebudú chýbať najrôznejšie typy Barbie, ale dôjde aj na konflikt dvoch šarmantných Kenov!

Tvorivý tím, na čele s režisérkou a scenáristkou Gretou Gerwig (Lady Bird, Malé ženy), zatiaľ úzkostlivo tají príbeh a vieme len to, že excentrická Barbie v podaní Margot Robbie (Vlk z Wall Street, Suicide Squad: Samovražedná misia) sa pozrie za hranice „Barbielandu“ a navždy ju to zmení. Okrem nej sa však môžeme tešiť na množstvo ďalších Barbie aj Kenov s unikátnymi charaktermi.

Foto: Continental film

Ošiaľ na sociálnych sieťach pri zverejnení traileru spôsobili aj vizuály, ktoré predstavujú jednotlivé charaktery a potvrdzujú, že obsadenie je plné hereckých hviezd z filmového plátna i populárnych seriálov. Ktokoľvek z budúcich divákov a diváčok si môže v priebehu pár sekúnd vyrobiť vlastný „barbieovský“ vizuál na webstránke, ktorá vytvára Barbie selfie podobizne, a stať sa tak jedným či jednou z nich.

Snímka Barbie príde do kín 20. júla a publikum, ktoré sa rozhodne do svojskej krajiny so svojským obyvateľstvom zavítať, sa môže tešiť na naozaj parádnu zostavu hercov a herečiek. Nachádzajú sa medzi nimi Ryan Gosling, Simu Liu, Michael Cera, Will Ferrel, Isa Rae, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan či držiteľka Oscara Helen Mirren. V traileri však pozorní diváci a diváčky určite zaregistrujú aj viacero ďalších viac či menej známych tvárí.

Foto: Continental film

„Žiť v krajine Barbie znamená byť dokonalou bytosťou na dokonalom mieste. Pokiaľ nemáte existenčnú krízu. Alebo nie ste Ken.“ To tvrdí oficiálny popis filmu a zatiaľ nás necháva čakať, čo príbeh v lete na plátnach kín ponúkne. Film Barbie prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:

