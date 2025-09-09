Koľko má vlastne rokov? Futbalista klamal o veku, hral s falošnými dokumentami - FOTO

Po príchode do Portugalska z Guiney-Bissau mal podľa dokladov 12 rokov no v skutočnosti mal o šesť viac. Alamara Djabi vynikal v mládežníckych tímoch Benficy, neskôr prestúpil do dánskeho Midtjyllandu.
Prvýkrát bol zaregistrovaný v roku 2005 ako „Alamara Viriato, narodený 28. septembra 2000“. Vyšetrovanie denníka Público odhalilo, že futbalista bol uvedený ako syn Sumba Viriata a Sábady Manuely Intchalaovej.
O štrnásť rokov neskôr ten istý matričný úrad vtedy vydal ďalšie osvedčenie na základe niekoľkých zmien vykonaných v roku 2017.
Chýbali dokumenty
Vtedy sa zmenilo aj jeho meno na Alamara Viriato Djabi. Jeho otec „po novom“ mal byť Mamadu Cirem Djabi. Okrem toho bol iný aj jeho vek, keďže sa mal údajne narodiť 28. septembra 2006.
A práve tento certifikát sa použil, keď prišiel do Portugalska vo februári 2019 a bral sa ako základ pre udelenie portugalského občianstva 11. novembra 2021.
Jeho novým pôsobisko sa stal Sporting Lisabon, no tam vydržal len týždeň. Neskôr zamieril do Bragy, no chýbajúce dokumenty ako povolenie na pobyt a číslo občianskeho preukazu zabránili jeho registrácii.
Už prestúpil
Koncom roka 2019 bol stále bez klubu. No Djabiho zástupca sa obrátil na známeho podnikateľa. To bol akýsi odrazový mostík k tomu, aby hral za Benficu.
Tam pôsobil v rokoch 2020 až 2023. Keďže klamal o svojom veku, hrával v nižších kategóriách, než by mal.
V sezóne 2023/24 defenzívny stredopoliar prestúpil do dánskeho Midtjyllandu, kde je doteraz, hoci v ostatnej sezóne bol na hosťovaní.
Ako zdôraznilo vyšetrovanie denníka Público, falšovanie veku a nedostatočná kontrola v prípade Djabiho zďaleka nie je výnimkou a odhaľuje to vážny štrukturálny problém vo futbale.
Vraj sa v rovnakej situácii nachádza mnoho hráčov. A to napríklad aj Youssoufa Moukoko z Borussie Dortmund, ktorý môže byť v skutočnosti o štyri roky starší, ako sa uvádza v dokumentoch.