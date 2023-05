Kolíková plánuje predložiť pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona, týkať sa má drogovej politiky (video)

Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (Sloboda a Solidarita) plánuje predložiť pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona tak, aby sudcovia mohli a mali prehodnotiť už aj rozhodnuté prípady drogovej trestnej činnosti súvisiacej s marihuanou podľa nových trestných sadzieb.

Právna úprava drogovej politiky

Najmenšie množstvá marihuany by nemali byť trestné vôbec. Uviedla to na tlačovom brífingu v reakcii na rozhodnutie trnavského okresného súdu, ktorý odsúdil Josefa Šipoša za pestovanie marihuany na 15 rokov väzenia.

Dodala, že právna úprava by mala deklarovať, aká gramáž drogy je trestná. To ale legislatíva neuvádza. Pôvodne to bolo súčasťou veľkej novely trestného zákona. V pláne bolo i spätné prehodnotenie už rozhodnutých prípadov, ale to z novely vypadlo. Kolíková dodala, že už v pozícii ministerky spravodlivosti sa jednoznačne postavila za nové nastavenie drogovej politiky.

Prípad Josefa Šipoša

Okresný súd v Trnave odsúdil na 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku v prospech štátu Josefa Šipoša, ktorému našli policajti v dome v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec začiatkom roku 2021 veľké množstvo sušenej konopy. Prepadnutým majetkom má byť predovšetkým rodinný dom.

Ide v tomto prípade už o tretí rozsudok prvostupňového súdu, dva predchádzajúce Krajský súd v Trnave zrušil. Rozsudok nie je právoplatný, obhajca obvineného sa proti nemu odvolal. Podľa obžalovaného z marihuany vyrábal masti a tinktúry, ktoré pomáhali ľuďom so zdravotnými ťažkosťami.