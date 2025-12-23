Kolaps 200-ročnej hrádze. Kanál sa prepadol, lode skončili na dne aj v poli - FOTO

Na kanáli Llangollen v britskom Shropshire bol vyhlásený vážny incident po tom, čo sa na ňom objavila obrovská diera, ktorá spôsobila potopenie niekoľkých lodí a ohrozenie ďalších na okraji prepadliska. Referuje o tom spravodajský web BBC.
Podľa inžinierov z organizácie Canal and River Trust došlo ku „kolapsu hrádze“, čo spôsobilo únik vody do susedného poľa a prepadnutie dna kanála, ktoré vytvorilo hlbokú priepasť.
Evakuovali asi 15 ľudí
Dve úzke lode sa potopili do diery, pričom svedok odhadol jej hĺbku na približne štyri metre. Na miesto bolo vyslaných päťdesiat hasičov, pričom polícia nehlásila žiadne zranenia.
„Voda unikla z kanála do okolitých polí,“ povedal Scott Hurford zo Shropshire Fire and Rescue Service. „Približne 15 ľudí muselo byť evakuovaných do bezpečia, niekoľko lodí bolo poškodených. Niektoré sa ocitli v poli, iné na dne kanála.“
Please see below a statement regarding the breach at Whitchurch on the Llangollen Canal.
We will provide further updates as soon as they are available via the notice on our website here 👉 https://t.co/9vjr1y29Fipic.twitter.com/Ik3U8bkU9E
— Canal & River Trust (@CanalRiverTrust) December 22, 2025
Miestni obyvatelia lodí uviedli, že ich na problém upozornili nezvyčajné zvuky, ktoré niektorí považovali za zemetrasenie. Zvuky boli natoľko silné, že ľudia vedeli, že musia opustiť svoje plavidlá.
Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa
Podľa Marka Durhama, hlavného inžiniera Canal and River Trust, nastal kolaps hrádze, ktorá bola umelo vytvorená a držala kanál viac ako 200 rokov. Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa. Po záchrane lodí bude nasledovať podrobná analýza a obnova poškodeného úseku, pričom nie je možné odhadnúť, ako dlho to bude trvať.
Miestni poslanci opísali situáciu ako „absolútne šialenú“ a „vyzerá to, akoby tam vybuchla bomba“. Polícia vyzvala verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti, pričom hasiči pokračujú v záchranných a stabilizačných prácach.