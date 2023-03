Kocky sú hodené je heslo tohtoročného Jarného upratovania

Občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré je súčasťou svetového hnutia Let’s do it world a stojí za Svetovým čistiacim dňom, už tradične na jar organizuje Jarné upratovanie. Tento rok sa upratovacia výzva začína dátumom astronomickej jari 20.3. a možnosť zapojiť sa do prospešnej akcie potrvá viac ako mesiac, do 22.4. 2023.

Príroda sa pomaly prebúdza zo zimného spánku, čo je ideálne obdobie na očistu planéty od zbytočných odpadkov, ktoré ju znehodnocujú. Iniciatíva Upracme Slovensko sa pri tohtoročnej jarnej upratovacej akcii inšpirovala obľúbenou hrou, ktorej názov prispôsobuje na Človeče, hnevaj sa. Pozýva ľudí, aby spolu so svojimi známymi vyšli z domčeka – komfortnej zóny do ulíc, parkov, miest a upratali svoje okolie. Vyzýva Slovákov, aby im nebol ľahostajný osud prírody, hoci oni sami zbytočný odpad nevytvorili.

Ľudia sa môžu do akcie zapojiť ako dobrovoľníci, ktorí sa vlastnoručne postarajú o odstránenie odpadkov, aj ako organizátori, kedy majú príležitosť usporiadať upratovaciu akciu na konkrétnom mieste, ktoré to potrebuje. Ak nepoznáte miesto, ktoré treba odbremeniť od nelegálnej skládky, pomôže aplikácia TrashOut. Sem sa nahlasujú a evidujú čierne skládky z celého Slovenska.

Organizácia Upracme Slovensko ponúka možnosť požiadať o upratovacie pomôcky, ktoré dobrovoľníkom poskytne. Žiadosť treba odoslať prostredníctvom upracme.sk dva týždne pred plánovaným upratovaním, aby mohli byť včas doručené. Na stránke nájdete aj dátumy a miesta už registrovaných upratovaní, na ktoré sa môžete pridať.

Kocky sú hodené, ťah je na ľuďoch, ktorým záleží na čistejšom Slovensku.

