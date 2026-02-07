Koalícia sa podľa politológa nechystá zložiť zbrane, pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde ukázala úplnú jednotu aj aroganciu moci

Celý priebeh odvolávania vlády vrátane zarezania rozpravy je odrazom absolútne katastrofálnej politickej kultúry, ktorá v slovenskom parlamente momentálne panuje. Pre SITA to povedal politológTomáš Koziak. K zlepšeniu situácie podľa neho určite neprispeje ani schvaľovanie zmien rokovacieho poriadku, ani prijímanie etických kódexov, ale len výmena osadenstva parlamentu.
„Bohužiaľ, klesli sme na hranicu, ktorá je už len ťažko slušne komentovateľná zo strany politológa. Vládna koalícia tým, že zarezala rozpravu k takejto dôležitej záležitosti, a ministri si ani nevypočuli kritiku, ukázala aroganciu moci. Bol to postoj ,môžete si hovoriť v parlamente, čo chcete, my sa nepotrebujeme obhajovať a odhlasujeme si to, čo treba, “ zhodnotil Koziak.
Koalícia ukázala plnú jednotu
Zároveň poznamenal, že pri samotnom hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde ukázala koalícia úplnú jednotu a dokázala, že má stále väčšinu v parlamente. Vládu podržali aj poslanci, ktorí predtým rebelovali. „Z tohto pohľadu treba povedať, že koalícia sa nechystá zložiť zbrane a chce riadne dovládnuť do volieb,“ poznamenal.
Politológ kritizuje Barteka za urážlivé vyjadrenie na adresu Františka Mikloška. Správa sa ako „drzý fracek“, zhodnotil
Možnosti opozície, ktorá má pocit, že dochádza k obmedzovaniu jej zákonných práv, sú podľa politológa relatívne obmedzené. Pri podozrení z porušovania zákona sa môže obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, prostredníctvom médií môže prezentovať svoje názory a má tiež možnosť ísť za občanmi a hovoriť im o tom, čo sa v parlamente deje.
„Pokiaľ koalícia okliešťuje opozičným poslancom možnosť komunikovať v parlamente, tak ide proti základným princípom parlamentarizmu. Pretože parlament je z francúzskeho slova parler, čo znamená rozprávať. Je to priestor na to, aby každý zo zvolených zástupcov strán, a nielen tých, ktoré majú momentálne väčšinu, mohol rozprávať a zastupovať záujmy svojich voličov,“ zdôraznil Koziak.
Diktatúra väčšiny
Podľa jeho slov sa už na Slovensku pomaly dostávame k tomu, čo politológovia nazývajú diktatúrou väčšiny. „Demokracia síce dáva právo tým, ktorí vo voľbách získali najviac hlasov, diktovať pravidlá, avšak nesmieme sa dostať do momentu, že tieto pravidlá potláčajú práva menšiny, ktorá bola takisto demokraticky zvolená a artikuluje tiež záujmy voličov,“ vysvetlil.
Budú si navzájom konkurovať? Od Zoroslava Kollára som očakával viac, zatiaľ je len kritik. Výrazný reštart nevidím ani v Sme rodina, hodnotí odborník
Zároveň upozornil na to, že týchto voličov je už zrejme medzičasom väčšina, pretože podľa prieskumov verejnej mienky by už opozičné strany v prípade nových volieb poskladali vládu. Čiže, ak si vláda takto počína, v podstate už ide proti väčšinovej mienke občanov, ktorí v tomto štáte žijú, dodal politológ. Takéto konanie zároveň podľa jeho názoru povedie k tomu, že opozičné strany budú naďalej posilňovať a koaličné strany budú strácať svojich voličov.
„Ako sa vraví, kto seje vietor, žne búrku. V tomto prípade to môže byť búrka v podobe väčšieho hnevu obyvateľov Slovenska, pretože ľudia prestávajú akceptovať tento štýl politiky,“ uzavrel Koziak.