Kniha, ktorá vás môže zachrániť!

Vychádza zo skúseností najobľúbenejšieho chirurga na TikToku, Dr. Karana Rajana, ktorý ich usilovne zbieral počas svojej dlhoročnej praxe v nemocniciach.

Táto kniha vás môže zachrániť je zábavná a cenná príručka na zlepšenie zdravia, ktorá búra mýty.

Karan je jeden z najväčších influencerov v oblasti zdravia a vedy a na sociálnych sieťach má niekoľko miliónov sledovateľov. Len na TikToku ich je 5 a pol milióna, čiže akoby celé Slovensko.

Vo svojich zábavných a zároveň poučných videách búra lekárske mýty a radí, ako žiť čo najdlhšie a bez zdravotných problémov. Vďaka jeho radám zistíte, čo všetko môže vyvolávať rôzne ochorenia a ako je možné im predchádzať.

Práca v zdravotníctve je živnou pôdou na neobmedzené množstvo príbehov. Nemyslia sa tým iba staršie či novšie nemocničné klebety, vtipy, aforizmy a anekdoty, ale aj príbehy o bežných i menej bežných chorobách, nevšedných stretnutiach a situáciách, ktoré nám pripomínajú, že každý z nás je smrteľný.

V tejto knihe Rajan zahrnul aj niekoľko bizarných historiek, ktoré vykresľujú trochu pochybný a často neetický svet medicíny. Veď história je aj tak utvorená chybami a omylmi, z ktorých sa môžeme poučiť.

Píše napríklad o tom, ako vám môže test dychu pomôcť odhadnúť váš zdravotný stav. Povedzme kyslý zápach môže svedčiť o refluxe kyseliny. Značí to, že kúsky potravy sa vám vracajú späť do hrdla, čo z neho robí živnú pôdu pre baktérie. Zápach podobný naftalínovým guľôčkam môže byť znakom toho, že trpíte alergiou alebo ste prechladli. Dych s ovocnou vôňou indikuje vysokú hladinu ketolátok v krvi.

Doktor Karan Rajan píše problémoch s črevami a trávením, o práci vášho mozgu a ako z neho vyžmýkať čo najviac. Venuje sa srdcu, pľúcam, celej kostre, vysvetľuje ako vás môže spánok zabiť a ako zistiť, nakoľko máte silnú imunitu.

Jednoducho, Táto kniha vás môže zachrániť.

Doktor Karan Rajan je britským chirurgom a jedným z najväčších tvorcov v oblasti zdravia a vedy na sociálnych sieťach. Od roku 2020 na svojich kanáloch získal viac ako 7 miliónov sledovateľov vďaka osviežujúco úprimným videám, v ktorých búra lekárske mýty a radí v oblasti zdravia, prepája vzdelávanie, zábavu a rozhodne nešetrí čiernym humorom.

V posledných rokoch pravidelne propagoval podporu zdravia v mene Národnej zdravotnej služby a vlády Spojeného kráľovstva, úzko spolupracoval s Organizáciou spojených národov, Svetovou zdravotníckou organizáciou a britským Červeným krížom ako vyslanec.

Okrem pôsobenia na sociálnych sieťach je aj prednášajúcim klinických predmetov na Lekárskej fakulte Sunderlandskej univerzity a predtým pôsobil na Imperial College London.

Z anglického originálu This Book May Save Your Life (Dr. Karan Rajan, 2023) preložila Jana Sliacka.

Milan Buno, knižný publicista

