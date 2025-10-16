Kľúč k technologickej budúcnosti - Slovensko ako sandbox pre využitie AI, robotov a dronov - ROZHOVOR

Miroslav Wlachovský sa v podcaste Okno do sveta rozprával s bývalým ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom o potenciáli Slovenska v oblasti umelej inteligencie, robotiky a autonómnych technológií. Mimoriadnym hosťom v štúdiu SITA bol humanoidný robot Ben Ben.
Ako podotkol Dovhun, Slovensko má veľa príležitostí a dôležitá je otázka, na čo sa zamerať, kde je šanca zahviezdiť, prispieť našim partnerom, či už v rámci Európskej únie alebo v globálnom svete. „Jedna z tých oblastí je digitalizácia a nové autonómne technológie,“ hovorí.
Máme veľa šikovných ľudí
Dovhun pripúšťa, že Slovensko dnes zaostáva v digitalizácii verejnej správy, ale je presvedčený, že máme našliapnuté na to, aby sme vedeli túto krajinu posunúť ďalej.
Veľkým megatrendom je práve umelá inteligencia, robotika, autonómne technológie. „Treba si priznať, že sme oproti USA alebo Číne malá krajina a zrejme tu nevznikne žiaden ChatGPT alebo Gemini , na to nemáme ani výpočtovú kapacitu, ani kapacitu mozgov,“ hovorí exminister hospodárstva, ktorý v súčasnosti pôsobí v súkromnom sektore.
Na druhej strane však podľa Dovhuna tu máme veľa šikovných ľudí, ktorí už dnes vedia prinášať zaujímavé riešenia, napríklad v medicínskych technológiách, ktoré majú predpoklad byť globálne úspešné. Pripomína, že otázka nestojí tak, či momentálne niečo robíme dobre alebo zle, ale skôr ide o to mať spoločný cieľ, kam sa chceme dostať a čo preto môžeme urobiť.
Ako doplnil, podstatné je do krajiny dostať talenty, či sú to Slováci, ktorí študujú doma alebo v zahraničí, ale aj kľúčové talenty zo zahraničia.
„Druhou dôležitou oblasťou je priaznivé podnikateľské prostredie, neklásť prekážky potenciálne úspešným firmám, aby si nemuseli hľadať iný daňový domicil a treťou oblasťou, ktoré je ale výzvou na európskej úrovni, je dostatočne rozvinutý kapitálový trh, kde Európa za USA výrazne zaostáva,“ uviedol Dovhun a za rovnako dôležitú otázku považuje pozitívne vnímanie AI a robotiky vo verejnosti a to znamená konkrétne scenáre ako jednotlivé technológie prispievajú spoločnosti a aké sú ich riziká.
Nemusíme vymýšľať koleso
Spoločnosť Dius AI, v ktorej Dovhun pôsobí, stojí spolu s ministerstvom dopravy pri zrode verejno-súkromnej iniciatívy Elevate, ktorej zámerom je prispieť k dlhodobému rastu Slovenska vo vytváraní a adopcii nových technológií, pričom sa zameriava na umelú inteligenciu, autonómne technológie a robotiku. Súčasťou sú dnes samosprávy, akadémia vied, univerzity a napríklad aj Slovenská pošta.
Dovhun zdôrazňuje potrebu transparentnej komunikácie s verejnosťou, aby sa predišlo zbytočnému strachu z neznámeho. „Kľúčový prístup iniciatívy Elevate je začať malými pilotnými ‚ostrovčekmi‘ pozitívnej deviácie, kde sa dá zaručiť bezpečnosť, a až potom technológiu postupne škálovať,“ priblížil.
Jednou z vecí, ktorej sa chcú venovať, je analyzovať, ktoré zákony a predpisy je potrebné zmeniť, aby bolo možné využívať autonómne technológie. Ide napríklad o prevádzku autonómnych dronov v horskom priestore pri hľadaní stratených osôb alebo pri záchrane ľudského života. „Vidíme drony lietať v Číne v mestách, Amazon donáša dronmi tovar priamo pred dvere, v Afrike prenášajú veľké veci. Nemusíme vymýšľať koleso. Tie technológie dnes fungujú v mnohých častiach sveta,“ skonštatoval Dovhun.
Slovensko má podľa jeho názoru, vďaka svojej veľkosti a technologickej zrelosti, unikátnu šancu stať sa tzv. sandboxom pre medzinárodných hráčov na testovanie a adopciu autonómnych technológií, a to nielen služieb, ale aj regulačného prostredia. „Ak sa podarí uzavrieť dohody s globálnymi partnermi, Slovensko môže byť prvou krajinou v EÚ, ktorá v takomto rozsahu nastaví základy budúceho autonómneho systému,“ dodal.
