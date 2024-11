Klub zo Škótska prišiel o šesť bodov z neobvyklého dôvodu. Na nápravu žiada o pomoc aj fanúšikov

Mimoriadne zaujímavú situáciu musí riešiť škótsky futbalový klub Bonnyrigg Rose FC. Účastník štvrtej najvyššej súťaže totiž dostal trest v podobe odrátania šiestich bodov za to, že mal naklonenú hraciu plochu.

Klub, za ktorý v dávnej minulosti hral aj niekdajší hviezdny herec Sean Connery, teraz musí veľmi rýchlo konať. Vyzval svojich fanúšikov na zbierku sumy cez 100-tisíc libier, čo je v prepočte viac ako 120-tisíc eur, na vyrovnanie ihriska, aby sa organizácia vyhla ďalším bodovým zrážkam.

V League Two pôsobí klub od roku 2022 a odvtedy vedenie súťaže urgovalo, aby klub vyrovnal hraciu plochu štadióna New Dundas Park. Keďže k náprave neprišlo, nasledoval trest.

Bonnyrigg Rose FC má teraz čas do januára, aby priniesol podrobnosti o financovaní a programe prác na vyrovnanie ihriska počas najbližšieho leta.

Klub z predmestia Edinbughu preto vyzval svojich priaznivcov, aby na uvedenú zmenu prispeli.

„Klub Rosey Posey, srdce našej komunity, potrebuje vašu pomoc. Zbierame finančné prostriedky na to, aby sme mohli vyrovnať ihrisko a zlepšiť odvodnenie hracej plochy, čím by sme splnili minimálne podmienky účasti v súťaži,“ uviedli zástupcovia Bonnyrigg Rose FC na sociálnych sieťach a pripojili aj QR kód pre platbu.

The Rosey Posey, the heartbeat to our community, needs your help. We are fundraising to help towards levelling the pitch as well as to improve draining etc to ensure compliance with league membership. Click the link or use the QR to donate if you can.

You can also donate in… pic.twitter.com/REfkkAccZK

— Bonnyrigg Rose (@BonnyriggRose) November 12, 2024