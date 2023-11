Ženy na člnoch z kože objavujú tajomstvá Temže, aby pochopili súčasnosť

V hlbinách Temže, obklopené starovekým krajom a moderným svetom, dve ženy zažívajú dobrodružstvo, ktoré im môže pomôcť objaviť viac o živote našich predkov. Theresa Emmerich Kamper a Sarah Day, experimentálne archeologičky, sa vydali na 219 km dlhú výpravu, počas ktorej sa nechali viesť vetrom, prírodou a zvedavosťou.

Ich cesta začala pri prameni Temže v Cricklade, odkiaľ mali v úmysle preplávať až do Greenwichu. S člnmi z lieskového a vŕbového prútia, pokrytými surovou kravskou kožou a natretými lojom, včelím voskom a brezovým dechtom, sa ponorili do vôd Temže s plánom odhaliť tajomstvá minulosti. Theresa Emmerich Kamper a Sarah Day chceli najmä nájsť odpovede na otázky, s akými výzvami sa mohli stretnúť pravekí ľudia. No táto výprava nebola len o splnení cieľov; bolo to aj o oživení minulosti.

Na kanoe naložili operadlá z vŕbových konárov, vrecia z jelenieho žalúdka či kravského mechúra a vedrá vyrobené z kôry pošité koreňmi stromov. Aj jedálniček dvoch cestovateliek bol podobný tomu pravekému.

Prekážky modernej doby

Ženy sa počas svojho putovania stretli s rôznymi prekážkami, ktoré ich veľmi spomalili. Od vtákov napadajúcich ich člny, silného protivetra, ktorý unášal ich kanoe až po rýchlo sa blížiacu búrku, ktorá ich prinútila chrániť sa pod koženým stanom uprostred divokej rieky. Obe ženy napriek výzvam zotrvali, spoliehajúc sa na svoje vedomosti a vzájomnú podporu. Čo je však zaujímavé, väčšinu problémov, ktoré museli riešiť počas cesty, im spôsobila moderná doba. Pred tisíckami rokov mohli ľudia voľne táboriť, kde chceli a zakladať oheň, aby mohli vysušiť kanoe. Dnes to také jednoduché nie je a táboriť hocikde nemohli. Okrem toho na prechod cez každý uzáver čakali až hodinu. „Je to paradox, pretože takmer všetky skutočné problémy, s ktorými sme sa stretli, nemajú nič spoločné s tým, že doba kamenná bola ťažká,“ hovorí Emmerich Kamper. „Je to tým, že sme na modernej rieke.“

Doba kamenná je v nás

Doba kamenná, ktorá trvala približne tri milióny až 6 000 rokov, zahŕňa viac ako 99 % technologickej histórie ľudstva. Toto obdobie formovalo to, kým sme dnes, takže v istom zmysle je to stále v nás. „Keď sa vydáte na takúto cestu,“ hovorí Day pre portál BBC, „môžete cítiť takmer hmatateľné spojenie s niekým, kto žil pred veľmi dávnym časom veľmi odlišným životom.“

Cesta dvoch žien priniesla viac než len vzrušenie z dobrodružstva. Skrze svoje úsilie priniesli minulosť späť do prítomnosti. Snažili sa zistiť, čo to znamená byť človekom v pravekej dobe, a to, ako môžeme použiť túto minulosť na lepšie pochopenie našej súčasnosti a budúcnosti.