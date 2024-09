Zem bude mať druhý Mesiac. Ako je to možné?

Na jeseň sa pripravte na vesmírne prekvapenie – podľa vedcov sa Zem dočká druhého mesiaca. Malý asteroid bude zachytený gravitačnou silou Zeme a dočasne sa stane „mini mesiacom“, referuje portál BBC.

Dočasný „návštevník“

Tento vesmírny návštevník sa tu bude pohybovať od 29. septembra niekoľko mesiacov, kým opäť unikne zemskej gravitácii. Bohužiaľ, druhý mesiac bude príliš malý a nejasný na to, aby ste ho mohli vidieť ľudským okom, ak nemáte profesionálny ďalekohľad.

Asteroid bol prvýkrát spozorovaný 7. augusta systémom NASA Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Vedci vypočítali jeho trajektóriu v štúdii uverejnenej v Research Notes of the American Astronomical Society.

Asteroid, ktorý vedci označujú ako 2024 PT5, pochádza z pásu asteroidov Arjuna, ktorý obsahuje horniny, ktorých dráha je dosť podobná dráhe Zeme. Občas sa niektoré z týchto asteroidov dostanú pomerne blízko, až na vzdialenosť 4,5 milióna km od našej planéty.

Podľa vedcov zapojených do štúdie, ak sa takýto asteroid pohybuje relatívne nízkou rýchlosťou približne 3 540 km/h, gravitačné pole Zeme naň môže mať silný vplyv, ktorý stačí na to, aby ho dočasne zachytil.

Presne to sa aj stane – od tohto víkendu strávi tento malý asteroid na obežnej dráhe okolo Zeme približne dva mesiace.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Zachytia ho iba profesionálne ďalekohlady

Doktorka Jennifer Millardová, astronómka a moderátorka podcastu Awesome Astronomy, povedala v relácii BBC Today, že asteroid vstúpi na obežnú dráhu 29. septembra a potom podľa predpovedí opustí dráhu 25. novembra.

„Nedokončí úplný obeh okolo našej planéty, jeho dráha sa neskôr zmení a bude pokračovať vo svojej ceste vesmírom,“ povedala.

Asteroid je dlhý približne 10 m, čo je v porovnaní s Mesiacom, ktorý má priemer približne 3 474 km, naozaj maličké teleso. Keďže je malý a tvorí ho matná hornina, nebude pre ľudí na Zemi viditeľný, ani keď použijú obyčajný ďalekohľad alebo bežný teleskop.

„Profesionálne ďalekohľady ho budú môcť zachytiť. Takže si budete môcť na internete pozrieť množstvo nádherných fotografií tejto malej bodky, ktorá sa akoby pohybuje veľkou rýchlosťou,“ povedal doktor Millard.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Nie je to náš prvý „mini“ Mesiac

Mini-mesiace boli spozorované už predtým a predpokladá sa, že mnohé ďalšie pravdepodobne zostali nepovšimnuté. Niektoré sa dokonca vracajú na opakované návštevy, ako asteroid NX1 z roku 2022, ktorý sa stal mini-mesiacom v roku 1981 a opäť v roku 2022.

Takže sa nemusíte báť, ak tento zmeškáte – vedci predpovedajú, že 2024 PT5 sa tiež vráti na obežnú dráhu Zeme opäť v roku 2055.

„Tento príbeh nám ukazuje, aká rušná je naša slnečná sústava a koľko je toho, čo sme ešte neobjavili, pretože tento asteroid bol objavený len tento rok. Vonku sú desaťtisíce, ak nie státisíce objektov, ktoré sme neobjavili, a preto si myslím, že to zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sme boli schopní neustále monitorovať nočnú oblohu a nájsť všetky tieto objekty,“ povedal doktor Millard.