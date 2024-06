Vzniklo prvé solárne nákladné auto. Ako funguje?

Švédsky výrobca Scania vyvinul nákladný príves vybavený solárnymi panelmi, ktorý redstavuje inováciu znížujúcu počet áut produkujúcich oxid uhličitý, ako referuje portál Euronews.

Dekarbonizácia našich ciest

Predpokladá sa, že nákladné vozidlo vyrobené v súčasnosti vydrží približne 15 – 20 rokov, čo znamená, že po Európe jazdí veľa starých nákladných vozidiel. Bolo by prakticky nemožné a z rôznych dôvodov nepraktické stiahnuť všetky staré vozidlá z ciest a nahradiť ich najnovšími a najúčinnejšími nákladnými vozidlami.

„Skúmame nrôzne možnosti a jednou z nich je sústrediť sa na nákladné vozidlá poháňané slnečnou energiou,“ hovorí pre Euronews Eric Falkgrim, technologický vedúci pre konštrukciu vozidiel v spoločnosti Scania.

„Ja som osobne skôr premýšľal nad elektrickými nákladnými vozidlami na batérie, ktoré máme teraz. Avšak pred desiatimi až pätnástimi rokmi boli príliš drahé, ale so zvýšenou hustotou energie a nižšími nákladmi sa zrazu stali zaujímavejšími. Myšlienka bola podobná ako pri solárnej energii, že ak sa bude zvyšovať účinnosť a náklady budú stále klesať, v určitom okamihu sa to oplatí, a to sa snažíme preskúmať,“ ozrejmil Eric Falkgrim.

Ako funguje solárne hybridné nákladné vozidlo?

Nákladné vozidlo má dve časti – predný „ťahač“ a zadný „príves“. Scania v spolupráci s univerzitou v Uppsale vyvinula príves pokrytý solárnymi panelmi.

Jeho výhodou je, že sa dá pripojiť k hybridnému ťahaču a môže fungovať ako ďalšia batéria. Dokáže uskladniť približne 200 kilowatthodín energie, čo je zhruba trikrát viac ako traktor.

„Okrem toho môžete získať aj dynamické nabíjanie a tak sa samé nabije počas jazdy,“ vysvetľuje Eric.

To, čo sa Ericov tím v spoločnosti Scania stále snaží zdokonaliť – ale vďaka čomu bude príves mimoriadne jedinečný – je snaha o to, aby príves pokrytý solárnymi panelmi v podstate fungoval ako samostatne poháňané elektrické vozidlo. To by znamenalo, že by sa mohol pripojiť k starému spaľovaciemu ťahaču, ako aj k modernému hybridnému ťahaču.

Predbežné údaje z testovania solárneho prívesu so spaľovacím motorom naznačujú, že by mohol znížiť spotrebu paliva približne o 40 %.

Kedy uvidíme na cestách solárne hybridné nákladné vozidlá?

Solárne hybridné nákladné vozidlá sa v súčasnosti testujú na cestách vo Švédsku. Môže sa to zdať ako zvláštna voľba testovať výrobok na solárny pohon v krajine, ktorá má v zime veľmi málo slnka, no práve ak budú tieto vozdlá fungovať vo Švédsku, tak to budú fungovať v každej krajine.Jednou z kľúčových výziev v tomto procese bolo podľa Erica zaobstaranie vhodných solárnych panelov.

„Väčšina panelov je vyrobená pre domy, však? Takže sú vyrobené tak, aby sa dali umiestniť na statické domy. V automobilovom sektore máme problém s tým, že je vystavený špine, nečistotám, dokonca aj konárom, ktoré sa tak trochu nakláňajú nad cesty a škriabu ich boky. Panely, ktoré sme použili, sú v skutočnosti ľahké, pevné a veľmi odolné. Okrem toho majú aj bezpečnostné prvky, ktoré v prípade nehody nespôsobia skrat panelov,“ uvádza Eric Falkgrim.