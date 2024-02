Vetrom poháňané lode, vplyv vôní jedla a strážcovia lesa: Aké projekty chystá EÚ v 2024?

V roku 2024 sú opäť v Európskej únii vedecký pokrok a inovácie na vzostupe. Odvetvia ako lodná doprava, potravinový priemysel a lesníctvo sú svedkami prelomových inovácií, ktoré majú potenciál premeniť naše každodenné životy. Spoznajme niektorých lídrov v týchto oblastiach.

Rogier Eggers a vetrom poháňané lode

Rogier Eggers, vedúci projektu v holandskom námornom výskumnom inštitúte MARIN, stojí na čele projektu OPTIWISE. Tento projekt hľadá spôsoby, ako efektívne využívať veternú energiu na pohon nákladných lodí a tankerov. Eggers uvádza, že využitie vetra ako hlavného zdroja energie by mohlo pokryť viac ako 50 % potreby pohonu lode. V roku 2023 bol tento koncept úspešne otestovaný pri dodávke častí rakiet pre Európsku vesmírnu agentúru. Rok 2024 by mal priniesť ďalší rozvoj a testovanie nových lodných dizajnov.

Janina Seubertová a vône jedla

Dr. Janina Seubertová, kognitívna neurovedkyňa z Inštitútu Karolinka vo Švédsku, vedie projekt OLFINK. Cieľom projektu je preskúmať, ako vône ovplyvňujú naše chuťové preferencie a ako môžu byť využité pri formovaní zdravších stravovacích návykov. Seubertová zdôrazňuje dôležitosť čuchu pri vytváraní túžby po jedle a skúma, ako rôzne arómy môžu ovplyvniť naše vnímanie a prijatie alternatívnych zdrojov potravy, ako je proteín z múčneho červa. „Fascinovalo ma, ako čuch vytvára emócie a podnecuje naše chute. Ak v reštaurácii vidíme menu s obrázkami, v skutočnosti to nevyvoláva tú istú úroveň túžby, ako keď z kuchyne vychádza lahodná vôňa chleba, rezancov alebo omáčky. Potrebujeme čuch, aby sme vytvorili túto plnú túžbu po jedle. Chuť múčneho červa nie je nepríjemná. Nepríjemným je spôsob, akým o tom uvažujeme. Pýtame sa, či existujú spôsoby, ako to prezentovať, aby to ľudia chceli konzumovať. Ľudia často jedia potraviny, ktoré im neprospievajú, a majú problém s potravinami, ktoré sú zdravé,“ hovorí Seubertová.

Christophe Orazio a ochrana lesov

Christophe Orazio, riaditeľ Európskeho inštitútu pre vysadené lesy vo Francúzsku, vedie projekt SUPERB. Tento projekt sa zameriava na ochranu borovicových lesov vytvorením živých plotov, ktoré majú potenciál ochrániť lesy pred extrémnymi poveternostnými podmienkami a škodcami. Orazio hovorí o zvyšujúcom sa dopyte verejnosti po biodiverzite a odolnosti lesov a o testovaní nových druhov stromov, ktoré by mohli odolávať zmenám klímy. „Testujeme desiatky druhov stromov v klimatickom gradiente od Spojeného kráľovstva po Španielsko, aby sme simulovali zmenu klímy a pomohli správcom lesov vybrať stromy pre budúcnosť a v rámci ďalšieho projektu vysádzame zmiešané plantáže s radmi borovíc a brezy. Myšlienka využitia živých plotov na ochranu vysadených lesov sa už medzi niektorými vlastníkmi lesov udomácňuje, a to ešte skôr, ako budú známe výsledky projektu,“ informuje o projekte Orazio.