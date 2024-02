Lode so sacími plachtami. Môže byť návrat do minulosti udržateľnou budúcnosťou?

V posledných rokoch sme svedkami revolúcie v lodnom priemysle, ktorá spája tradičné plachtenie s pokročilými technológiami. Svetový lodný priemysel, zodpovedný za približne 3 % celosvetových emisií skleníkových plynov, hľadá nové spôsoby, ako znížiť svoju ekologickú stopu. Tu vstupuje na scénu Cristina Aleixendri a jej spoločnosť Bound4blue, ktorá od roku 2014 predstavuje čelnú líniu v inovácii veterných plachiet pre lodné dopravné prostriedky. „Keď sme začínali, boli sme vnímaní ako blázniví inžinieri, ktorí chceli vrátiť plachty späť na lode,“ hovorí. „Ale keď sa dnes rozprávame s majiteľmi lodí, povedia nám, že sa vrátime k vetru a už nikdy naspäť.“

Inovatívne plachty, ktoré nasávajú vzduch

Zakladateľka spoločnosti, Cristina Aleixendri, využila svoje skúsenosti v leteckom inžinierstve na vytvorenie autonómnych plachiet založených na saní, ktoré odlišujú spoločnosť od tradičných metód plachtenia. Tieto inovatívne plachty, nazývané „eSAIL“, poskytujú až sedemnásobok zdvihu konvenčných pevných plachiet, čo môže znížiť spotrebu paliva až o 40%. Majú tvar veže v tvare valca, ktorá sa týči z paluby lode.

Presnejšie tradičné plachty fungujú tak, že “chytajú vietor“. Vietor vytvára za plachtou oblasť s vyšším tlakom v porovnaní s jej druhou stranou. Tento rozdiel v tlaku vytvára silu, ktorá poháňa loď dopredu, známu ako „vztlak“.

Naproti tomu bound4blue “eSAIL“ obsahuje sací ventilátor, ktorý nasáva vzduch do veže, keď okolo nej prúdi vietor, čím vytvára silnejší zdvih na pohon člna.

Štandard a výzvy budúcnosti

Aleixendri, ktorá získala uznanie v podobe ocenenia European Institute of Innovation and Technology Woman Award, poznamenáva, že technológia veterného pohonu by mohla v nasledujúcich rokoch zohrávať kľúčovú úlohu v súvislosti s novými nariadeniami Medzinárodnej námornej organizácie.

Okrem samotného veterného pohonu je dôležité zohľadniť aj celkový dizajn lodí. Európsky projekt OPTIWISE, vedený Rogierom Eggersom, sa zameriava na optimalizáciu návrhu lodí tak, aby maximálne využívali veternú energiu. Tieto úpravy by mohli zlepšiť efektivitu a zároveň minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky inštalácie plachiet na lode.

Vďaka pokroku v technológii a zvyšujúcemu sa prijatiu veterného pohonu máme možnosť vidieť oživenie veterných technológií v námornej doprave. Tento prechod k veternému pohonu sľubuje zníženie emisií a zlepšenie energetickej efektivity v lodnom priemysle, čím nám otvára cestu k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti.