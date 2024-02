Špinavé tajomstvo módnych značiek: Viete, koľko odevov končí na skládke?

Textilný priemysel sa dlho považoval za jednu z hnacích síl globálnej ekonomiky, ale s tým prichádza aj menej známa realita, o ktorej sa nehovorí: jeho vplyv na životné prostredie a nadprodukcia výroby. Až 40 percent odevov sa nepredá a skončí na skládkach.

Výroba odevov sa v posledných desaťročiach dramaticky zvýšila, pričom štatistiky ukazujú, že ročne sa vyrobí medzi 80 až 150 miliardami odevov. Z toho alarmujúcich 10 až 40 percent sa nikdy nepredá, to je 8 alebo 60 miliárd prebytočného oblečenia ročne. Toto číslo odhaľuje obrovský nepomer v priemysle, kde sa produkuje oveľa viac, než trh môže absorbovať.

Podľa Liz Ricketts z Or Foundation, charitatívnej organizácie pre environmentálnu spravodlivosť so sídlom v Ghane, je dôležité, aby sa značky stali transparentnými ohľadom svojich výrobných objemov. Organizácia spustila kampaň Speak Volumes, ktorá vyzýva módne značky, aby zverejnili počet vyrobených kusov. Táto transparentnosť je prvým krokom k pochopeniu a riešeniu environmentálnych problémov módy.

Najväčšie módne značky mlčia

Podľa The Guardian sa doteraz sa zapojilo 32 malých a stredných podnikateľov. Najväčšie odhalenie prišlo od britskej značky Lucy & Yak , ktorá vyrobila 760 951 kusov; najmenší bol od škótskej značky Mlambo, a to len 100 kusov. Je to ďaleko od miliárd odevov, o ktorých sa predpokladá, že ich vyrábajú najväčšie módne značky, z ktorých sa nikto nezúčastnil.

„Dôvod, prečo naozaj neradi hovoria o tom, koľko produktov majú, je ten, že je to špinavé tajomstvo tohto odvetvia,“ hovorí Francois Souchet, stratég obehového hospodárstva a udržateľnosti. „Pravdepodobne dôjde k obrovskému odporu verejnosti, keď ľudia pochopia, koľko produktov sa nepredáva.“

Prečo sa vyrába viac odevov, ako sa predá

Nadmerná produkcia je často výsledkom požiadaviek na minimálne množstvo objednávok, rýchlych maloobchodných cyklov a neschopnosti presne predpovedať trhový dopyt. To vedie k situácii, kde je výhodnejšie vyrobiť viac, ako menej, čo zvyšuje množstvo odpadu v priemysle.

Súčasný systém je tiež nastavený tak, že čím viac kusov šiat sa objedná, tým nižšia je cena každého odevu. Je to preto, že čím dlhšie beží montážna linka, tým je efektívnejšia.

Vplyv na životné prostredie

Nadmerná produkcia módneho priemyslu má priamy dopad na životné prostredie. Nevyužité oblečenie často končí na skládkach alebo sa spáli, čo vedie k zvýšeným emisiám skleníkových plynov. Okrem toho sa na výrobu týchto odevov využívajú zdroje ako voda a energia, čo zvyšuje ekologickú stopu.

Nadprodukcia má tiež ľudský rozmer. Pracovníci v textilnom priemysle často pracujú v náročných podmienkach za nízke mzdy, pričom ich práca je následne znehodnotená zničením nepredaného oblečenia. Toto predstavuje obrovské mrhanie ľudskou prácou a zdrojmi.

Existuje riešenie?

Riešenie tohto problému vyžaduje komplexný prístup. Zavedenie nových technológií, ako je umelá inteligencia na predpovedanie dopytu, a modely na objednávku, môže pomôcť znižovať nadprodukciu. V riešení tohto problému môže hrať kľúčovú úlohu tiež európska legislatíva, ktorá by mala rozšíriť zodpovednosť výrobcov.