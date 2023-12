Prečo kosatky útočia do plachetníc? Vedci odhaľujú nový fenomén správania týchto zvierat

V letných mesiacoch roku 2022 zaznamenali námorníci nezvyčajný fenomén: kosatky iberské, obyčajne známe pre ich mierumilovný prístup, začali prenasledovať plachetnice a útočiť na ich kormidlá. Tento nový „koníček“ kosatiek spustil debatu medzi vedcami a nadšencami morskej fauny: Čo stojí za touto zmenou v správaní kosatiek?

V obkľúčení kosatiek

Prípad, ktorý upútal pozornosť, sa odohral počas regaty Globe40, keď Andrea Fantini a jeho posádka narazili na skupinu siedmich kosatiek. Tieto obrovské morské cicavce obkľúčili ich plavidlo a začali útočiť na kormidlo ich lode, čo pre posádku predstavovalo nezvyčajné a desivé stretnutie. „Zdá sa, že tieto živočíchy majú plán, vedeli, čo robiť. Boli naozaj dobre zorganizovaní,“ hovorí Fantini.

Kosatky sú často mylne považované za agresívne, ale vo svojej podstate sú to mierumilovné delfíny. Podľa Alfreda Lópeza Fernándeza, vedca skúmajúceho život kosatiek v Atlantic Orca Working Group (GTOA), ktorá monitoruje kosatky na Pyrenejskom polostrove, ide o nezvyčajný jav. Aj keď sa v minulosti vyskytli správy o týchto živočíchoch, ktoré sa ponárali pod člny alebo do nich narážali a spôsobili ich potopenie, no tieto prípady boli veľmi ojedinelé a viazané na konkrétnu situáciu. „Žiadny z nich nie je podobný tomu, čo sa deje teraz,“ hovorí López.

Prečo kosatky narážajú do lodí?

Vedci ako Alfredo López Fernández z Atlantic Orca Working Group a Renaud de Stephanis intenzívne študujú tieto nezvyčajné interakcie. Hlavnou hypotézou je, že kosatky si „vymysleli novú hru“ zahŕňajúcu prenasledovanie plachetníc a lámanie ich kormidiel. „Je to hra. To je všetko, nič menej, nič viac. Predstavte si dieťa vo veku 6 či 7 rokov s hmotnosťou troch ton,“ hovorí de Stephanis pre BBC. „Ak by chceli loď zničiť, rozbili by ju do 10 minút,“ dodáva.

Ďalšou hypotézou vedcov je reakcia kosatiek na traumu spôsobenú ľudským správaním. Podľa tohto vysvetlenia „jeden alebo viacerí jednotlivci mali zlú skúsenosť a snažia sa zastaviť loď, aby zabránili opakovaniu,“ hovorí López.

Rastúci trend a bezpečnostné opatrenia

O tom, že ide o rastúci trend, svedčia aj nasledujúce čísla. V roku 2022 sa zaznamenalo až 207 stretnutí, čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcim rokom (197 v roku 2021 a 52 v roku 2020). Vedci a námorníci teraz hľadajú spôsoby, ako predchádzať týmto stretom. Renaud de Stephanis odporúča vyhýbať sa oblastiam, kde sa kosatky nachádzajú, a sledovať ich migráciu pomocou satelitných máp.

Zatiaľ čo záhada správania kosatiek zostáva neodhalená, výskum pokračuje v snahe pochopiť tento fenomén. Či už ide o hru alebo reakciu na traumu, je jasné, že ľudské aktivity majú hlboký dopad na správanie týchto fascinujúcich stvorení.