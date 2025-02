Vedci vytvorili prvé kengurie embryo pomocou IVF: Nádej pre ohrozené druhy?

Austrálski vedci nedávno dosiahli práve to, čo sa dlhé roky zdalo nemožné — vytvorili prvé kengurie embryo na svete pomocou oplodnenia in vitro (IVF). Tento prelomový úspech môže byť kľúčom k záchrane mnohých ohrozených druhov a k obnove ich populácií. Ak ste si mysleli, že veda dosiahla vrchol, táto správa vás presvedčí o opaku.

Austrália je známa svojimi jedinečnými živočíchmi, akými sú koaly, kengury či tasmánski diabli. No má aj smutný primát — najvyššiu mieru vyhynutia cicavcov na svete. Biodiverzita tejto krajiny je ohrozená a mnohé ikonické druhy bojujú o prežitie. A práve tu vstupuje do hry prelomová veda.

Vedci z University of Queensland sa rozhodli zasiahnuť a to prostredníctvom oplodnenia in vitro (IVF), ktorá už roky pomáha ľuďom a niektorým domestikovaným zvieratám. Ich ciele sú ambiciózne — použiť túto technológiu na ochranu genetického materiálu ohrozených vačkovcov.

Ako sa im podarilo vytvoriť prvé kengurie embryo?

Pre svoj experiment si vedci vybrali druh, ktorý nie je priamo ohrozený — východné sivé kengury. Tento druh má vysoké populácie, čo zabezpečuje dostatok materiálu na experimenty bez rizika ohrozenia.

Proces oplodnenia sa začal vzorkami vajíčok a spermií od uhynutých zvierat. Kľúčom k úspechu bola technika známa ako intracytoplazmatická injekcia spermií (ICSI). Vedci doslova vstrekli jedinú spermiu do vajíčka, čo v laboratórnych podmienkach viedlo k vzniku prvého kengurieho embrya. Tento postup je bežne používaný pri ľudskej liečbe neplodnosti, no aplikácia na vačkovce je príkladom toho, ako univerzálna veda dokáže prekročiť hranice.

Prečo ide o dôležitý objav?

Vedci upozorňujú, že tento úspech nie je len technický pokrok, ale aj kľúč k záchrane viacerých druhov, ktoré by mohli inak zmiznúť navždy. Andres Gambini, vedúci výskumu, zdôraznil, že metódy zberu, kultivácie a uchovávania vajíčok a spermií vačkovcov sú teraz oveľa efektívnejšie. Tento pokrok môže pomôcť pri záchrane ohrozených druhov, ako sú koala, tasmánsky diabol a ďalšie.

Všetky tieto druhy by mohli profitovať z technológie, ktorá dokáže uchovávať ich genetický materiál a zabezpečiť ich prežitie aj v prípade, že by populácie vo voľnej prírode poklesli na kritické minimum.

Čo bude nasledovať?

Napriek tomuto prelomovému kroku vedci zdôrazňujú, že dosiahnutie živého kengurieho mláďaťa je ešte vzdialený cieľ. Bude potrebné zlepšenie technických metód a hľadanie vhodných náhradných matiek, ktoré budú schopné donosiť embryo.

Ich úsilie sa však nevzťahuje len na kengury. V roku 2022 vedci úspešne preniesli prvé laboratórne vytvorené embryo nosorožca do náhradnej matky v Keni. Podobná technika bola už pred tým použitá aj na osy, čo svedčí o tom, že IVF môže byť univerzálnym nástrojom na ochranu druhov v rôznych ekosystémoch.

Prečo je IVF dôležité pre budúcnosť planéty

Oplodnenie in vitro sa už desaťročia používa v ľudskej medicíne, ale jeho potenciál na záchranu biodiverzity začíname objavovať len teraz. Tento technologický pokrok je príkladom toho, ako môže veda riešiť najväčšie ekologické výzvy.

V Austrálii, kde je biodiverzita extrémne krehká, môže IVF pomôcť nielen ochraňovať ikonické zvieratá, ale aj podporiť ekosystém, ktorý na nich závisí. Bez vačkovcov by sa mnohé rastlinné druhy nerozširovali, čo by malo dominový efekt na celú krajinu.

Malý krok pre kengurie embryo, veľký skok pre živočíšne druhy

Kedysi sme si mysleli, že záchrana druhov pred vyhynutím je len sen ochrancov prírody. Dnes však vieme, že veda má riešenie, ktoré môže skutočne fungovať. Prvé kengurie embryo vytvorené pomocou IVF nie je len laboratórny pokus — je to záblesk nádeje pre budúcnosť mnohých druhov našej planéty.