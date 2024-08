V rakúskom Parndorfe vyrastie najväčší nabíjací hub pre elektromobily

Designer Outlet v Parndorfe sa chce prispôsobiť budúcnosti: Spoločnosť Burgenland Energie plánuje do októbra vybudovať na strechách nákupného centra obrovský fotovoltaický systém. Okrem toho má byť v Parndorfe vybudovaná najväčšia nabíjacia stanica pre elektromobily v Rakúsku, informuje portál burgenland.orf.at.

V minulom roku nakupovalo v centre Outlet Parndorf takmer sedem miliónov ľudí. Tento rok sa však očakáva nárast. Na jeseň tohto roka sa má dokončiť veľký fotovoltický projekt – ako aj najväčšia nabíjacia stanica pre elektromobily v Rakúsku. „Témy udržateľnosti a infraštruktúry sú mimoriadne dôležité“, hovorí Mario Schwann, výkonný riaditeľ Designer Outlet Parndorf.

800 panelov na 1 200 metroch štvorcových

Niektoré fotovoltické panely už možno vidieť na strechách teraz, ďalších 800 bude nainštalovaných na ploche približne 1 600 metrov štvorcových.

Za realizáciu zodpovedá spoločnosť Burgenland Energie. „Tento projekt zodpovedá špičkovému výkonu 400 kilowattov a je to zhruba stonásobok súkromného systému,“ hovorí Stephan Sharma, generálny riaditeľ spoločnosti Burgenland Energie.

Najväčšia elektrická nabíjacia stanica v Rakúsku

Nové zariadenie pokryje približne 40 % potreby elektrickej energie nákupného centra. V súčasnosti sa priamo pri ňom nachádza 30 nabíjacích miest pre elektromobily. Tento rok pribudne 70 nových staníc a v druhej fáze ďalších 120.

„To znamená, že priamo tu v Burgenlande budeme mať najväčšiu elektrickú nabíjaciu stanicu v Rakúsku,“ hovorí Stephan Sharma.

Projekt v Parndorfe (okres Neusiedl am See) je pre krajinského radcu Leonharda Schneemanna (SPÖ) „kúskom skladačky v rámci klimatickej stratégie“. Burgenland chce byť do roku 2030 energeticky sebestačný. „To dosiahneme a práve na to sú potrebné projekty, ako je tento v outletovom centre,“ hovorí Schneemann.