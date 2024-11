Solárna energia už aj v dm

Zelenou energiou, pochádzajúcou z obnoviteľných zdrojov, prispieva dm k zlepšeniu životného prostredia, klímy a ochrane prírody, keďže je táto energia vyrobená bez emisií a nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

dm kladie vysoký dôraz na životné prostredie a na využívanie nevyčerpateľných zdrojov energie. Zelenú elektrinu nakupuje od dodávateľa (VSE) do približne 60 percent filiálok, pričom snahou je do nákupu obnoviteľných zdrojov energie zapojiť aj prenajímateľov. Nedávno bola sfinalizovaná inštalácia solárnych panelov na strechy filiálok v Bernolákove a Seredi – Prúdy. Do konca roka 2024 je naplánovaná ich montáž ešte v rámci centrálneho skladu dm a filiálky v Dunajskej Strede, čím bude na zelenú energiu napojených celkovo 100 filiálok. Každý obchodný rok je v pláne montáž fotovoltických elektrární v rámci piatich filiálok dm.

„Pre dm je v rámci spoločensky zodpovedného podnikania dôležité prispievať svojimi aktvitami k ochrane životného prostredia, a preto sa logickým krokom stal aj postupný prechod na využívanie zelenej energie, pričom toto opatrenie je nielen ekologické, ale aj ekonomické. Jednou z najväčších výhod využívania slnečnej energie je pri zvyšujúcich sa cenách elektrickej energie a nestabilite trhu zníženie nákladov na elektrickú energiu, kde údržba fotovoltaiky po jej inštalácii je len minimálna a nevyžaduje ďalšie vyššie investície,“ povedal Peter Teplan, manažér expanzie dm drogerie markt.

Vďaka inštalácii 66 solárnych panelov, ktoré zaberú 78 percent strechy prevádzky, je predpoklad, že dm ušetrí ročne 36 942 kWh, čo činí ročnú energetickú úsporu na jednej filiálke takmer 60 %. Na strechu centrálneho skladu bude do konca roka nainštalovaných 186 solárnych panelov, čím dm ušetrí ročne 110 000 kWh, čiže ročnú energetickú úsporu 10 %.

V týchto dňoch sa intenzívne pracuje aj na dokončení novej centrály dm dialogicum, ktorá leží v širšom centre hlavného mesta a na streche ktorej je nainštalovaných 424 fotovoltických panelov a v suteréne sa nachádza tepelné čerpadlo.

Vďaka dm sú zelené aj školy

V rámci podpory zelenej energie dm už dva roky zrealizovala grantový program dm Školy na zelenú pre inštitúcie evidované v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to konkrétne na inštaláciu fotovoltických panelov a pridružené vzdelávanie v školských zariadeniach, vďaka ktorým môžu školy fungovať udržateľnejšie. V prvom ročníku výzvy dm podporila tri školské zariadenia – v Lokci, Seredi a Marhani, druhý ročník pridal na pomyselnú zelenú mapu dm školy v Dolnom Kubíne, Nižnej, Prešove a v Detve. Tretí ročník prebehne v aktuálnom obchodnom roku 2024/25. Zdrojom finančných prostriedkov je výťažok z novembrovej kampane dm Giving Friday, keď dm venuje 5 % denného obratu z kamenných predajní, e-shopu a Mojej dm-App spolu s dotáciou z Nadačného fondu dm drogerie markt, vedeného v Nadácii Pontis.

Informačný servis