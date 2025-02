Rekord v recyklácii: V roku 2024 spracovaných 25-tisíc ton elektroodpadu

Najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) na Slovensku, spoločnosť SEWA, zaznamenala v roku 2024 rekordný objem elektroodpadu – 25-tisíc ton, čo predstavuje viac ako tretinu všetkého elektroodpadu vyprodukovaného v krajine.

Spoločnosť si zároveň obhájila autorizácie na ďalších päť rokov a pripravuje sa na nové výzvy v roku 2025, vrátane bezpečnej recyklácie lítiových batérií. Okrem zberu a recyklácie sa SEWA venuje aj vzdelávacím a sociálnym projektom, ako je iniciatíva Pomôž odpadom ľuďom v núdzi či program Vymeň elektroodpad za lopty, do ktorého sa zapojilo 400 škôl.

Líder v recyklácii elektroodpadu na Slovensku

Spoločnosť SEWA, najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) na Slovensku podľa počtu klientov, dosiahla v roku 2024 historický míľnik. Podarilo sa jej vyzbierať a zrecyklovať rekordných 25-tisíc ton elektroodpadu, čo predstavuje viac ako tretinu všetkého elektroodpadu vyprodukovaného v krajine.

Výrazný úspech zaznamenala aj pri potvrdení autorizácií na zber a recykláciu všetkých komodít Ministerstvom životného prostredia SR na ďalších päť rokov.

SEWA je pripravená na ďalší rast v roku 2025, a to nielen z hľadiska objemov elektroodpadu, ale aj v počte členov. Aktuálne poskytuje služby takmer 1 000 klientom a jej cieľom je zabezpečovať nákladovo efektívne riešenia kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení.

Rekordný rok 2024

Spoločnosť v roku 2024 zabezpečila zber a recykláciu 25-tisíc ton elektroodpadu, pričom jeho súčasťou bolo aj 157 ton prenosných batérií a 4,4 tony fotovoltických panelov. Tento výkon ju už šiesty rok po sebe radí medzi lídrov v oblasti zberu a recyklácie elektroodpadu na Slovensku.

„Spolu s rekordnými množstvami sa nám darilo aj v získavaní nových členov. Koncom roka 2024 atakoval počet našich klientov hranicu 1 000. Keďže logistika materiálového toku sa s rastúcim počtom klientov prakticky nemení, dokážeme dosahovať úspory z rozsahu. Ak sa nám povinnosti podarí splniť efektívnejšie, pristupujeme k zníženiu alebo aspoň nenavýšeniu recyklačného poplatku. Dôležitým míľnikom minulého roka bolo tiež úspešné obhájenie autorizácií na všetky komodity na ďalších päť rokov. To nám umožňuje naďalej poskytovať prvotriedne a komplexné služby pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení nielen na Slovensku, ale v 30 európskych krajinách,“ uviedol Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA, a. s.

Rekordné množstvo vyzbieraného elektroodpadu zároveň znamenalo aj výzvu pri zabezpečení včasných odvozov. „Uspeli sme vďaka spolupráci so stabilnými zvozovými a recyklačnými partnermi, ako sú Arguss, Bomat, Elektro recykling, H+Eko, Zedko alebo ŽOS-EKO,“ doplnil Kozák.

Nové výzvy v roku 2025

Spoločnosť SEWA bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT asociácii Slovenska (ITAS) a Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT). V roku 2025 tak oslávi 20 rokov pôsobenia.

„Od nášho založenia je jedným z našich kľúčových cieľov zabezpečovať služby kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu nákladovo efektívne. Tým, že združujeme výrobcov a sme riadení ich zástupcami, staráme sa o finančné prostriedky vynakladané na zber a recykláciu hospodárne. Aj v roku 2024 sme nevyčerpanú časť prostriedkov vrátili klientom formou dobropisu,“ uviedol Jozef Kozák.

V roku 2025 sa SEWA plánuje ďalej rozvíjať a zavádzať nové inovácie. „Nový rok prinesie aj nové výzvy. V segmente batérií a akumulátorov zrejme dôjde k nárastu množstva lítiových batérií. Tie sú síce trvácnejšie a efektívnejšie pri nabíjaní, zároveň sú však náročné na recykláciu pre ich špecifické vlastnosti, ako je vznetlivosť.

Zároveň musíme počítať s možným negatívnym dopadom vládnych opatrení na trh, napríklad v podobe poklesu predaja nových elektrozariadení. A pripravujeme sa aj na implementáciu nových zberových infraštruktúr pre prenosné batérie a ďalšie zlepšenie svojich služieb, vrátane diverzifikácie spracovania chladiacich zariadení,“ doplnil Kozák.

SEWA kladie dôraz na vzdelávanie a sociálnu zodpovednosť

SEWA sa už takmer 20 rokov venuje aj aktivitám v oblasti vzdelávania a sociálnej zodpovednosti. V roku 2024 iniciovala projekt zberu elektroodpadu z domácností v Bratislave a okolí s názvom Pomôž odpadom ľuďom v núdzi.

„Cieľom tohto projektu je trojnásobná pomoc. Jednak pomáhame obyvateľom Bratislavy zbaviť sa nepotrebných elektrospotrebičov, zároveň chránime prírodu pred neregulovanými skládkami elektroodpadu a tiež umožňujeme ľuďom bez domova zapojeným do zberu v rámci pracovnej terapie získať pracovné návyky a vrátiť sa späť do spoločnosti. V priebehu minulého roka sme v spolupráci s Domovom Sv. Jána z Boha zorganizovali 15 zberových dní a z 500 domácností sme vyzbierali viac ako 21 ton elektroodpadu,“ vysvetlil Kozák. SEWA by projekt v budúcnosti rada rozšírila do ďalších väčších miest Slovenska.

Spoločnosť sa venovala aj vzdelávacím projektom pre školy. „Do projektu Vymeň elektroodpad za lopty, ktorý je založený na zapojení žiakov a zbieraní elektroodpadu výmenou za športové pomôcky, sa zapojilo neuveriteľných 400 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Hrdí sme aj na ostatné vzdelávacie projekty, ktoré v spolupráci s OZ DAPHNE a CEEV Živica úspešne prinášame do materských, základných i stredných škôl,“ uzavrel Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a. s.