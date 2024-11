Produkcia biomasy sa má zvýšiť až na trojnásobok do roku 2030

Očakáva sa, že globálny priemysel biomasy sa do roku 2030 strojnásobí, čo povedie k výraznému zvýšeniu využívania dreva z monokultúrnych plantáží a k intenzívnej ťažbe dreva z lesov.

Nová správa s názvom „Burning up the Biosphere: A Global Threat Map of Biomass Energy Development“, ktorú vydala sieť Biomass Action Network spoločnosti EPN International, predpovedá, že globálny priemysel biomasy sa do roku 2030 strojnásobí.

To povedie k trinásťnásobnému zvýšeniu dodávok drevnej biomasy z monokultúrnych plantáží a k celkovému trojnásobnému nárastu celkových dodávok drevnej biomasy.

V dôsledku toho budú prírodné lesy, ktoré dodávajú drevo na spaľovanie pre energetické účely, čeliť intenzívnej ťažbe, degradácii a premene na plantáže. To ešte viac zhorší problémy s klímou a biodiverzitou a bude to mať negatívny vplyv na komunity pozdĺž celého globálneho dodávateľského reťazca.

bio power plant with storage of wooden fuel (biomass) against blue sky

Bioenergia dnes pokrýva 60 % globálnej dodávky obnoviteľnej energie, čo znamená, že má väčší podiel ako vietor a solárna energia.

Priemysel prezentuje biomasu ako obnoviteľný zdroj energie a získava za to významné dotácie, napriek tomu, že tvrdenia o jej uhlíkovej neutralite boli vyvrátené a účtovanie emisií nezohľadňuje vysoké emisie uhlíka pri spaľovaní biomasy.