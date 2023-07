Prísne čínske emisné normy ohrozujú české a slovenské automobilky

Čínsky trh je jedným z najväčších na svete a kľúčovú úlohu v globalizovanom svete automobilového priemyslu. Nedávno prijatá čínska emisná norma 6b vyvoláva značné obavy v českom a slovenskom automobilovom priemysle, pretože jej prísne podmienky môžu mať výrazný vplyv na export automobilov do Číny a celkovú konkurencieschopnosť českého a slovenského automobilového priemyslu. Ten sa musí vysporiadať i s ďalším faktom, a to že štáty Európskej únie potvrdili zákaz predaja áut zo spaľovacím motorom do roku 2035

Ešte prísnejšie pravidlá

Čínska emisná norma 6b je ešte prísnejšia ako nedávno schválená emisná norma Euro 7 v Európskej únii. Stanovuje maximálne limity škodlivých látok, ako sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusičitý (NOx) a pevné častice (PM), ktoré môžu motorové vozidlá emitovať do ovzdušia. Tieto normy majú zlepšiť kvalitu ovzdušia a pomôcť v boji proti klimatickej zmene. Táto norma má byť platná v polovici roku 2023.

Koniec automobilového priemyslu?

Dôsledky tejto nové normy pre automobilový priemysel môžu byť veľmi vážne. České automobilky zohrávajú dôležitú úlohu na európskom trhu a veľká časť ich zisku pochádza z exportu do Číny. Avšak, so zavedením prísnejších emisných noriem, môže byť mnoho modelov z českej produkcie nezlučiteľných s novými čínskymi predpismi. Rovnako to platí i pre slovenský automobilový priemysel, ktorý sa bude musieť prispôsobiť chystaným zmenám. Až 74 percent slovenského vývozu totiž smeruje do krajín, ktoré súhlasili so zákazom predaja áut so spaľovacím motorom do roku 2035.

Jedným z možných riešení je upraviť existujúce modely automobilov tak, aby spĺňali prísnejšie normy. To by znamenalo obrovské investície do vývoja nových technológií a inovácií. České a slovenské automobilky by tak museli čeliť vysokým nákladom a neistote, či sa im tieto investície vyplatia.

Výroba elektromobilov

Ďalšou možnosťou je zameranie sa na výrobu elektromobilov, ktoré majú nulové emisie pri jazde. Napriek tomu, že elektromobily sú perspektívne, ich výroba a vývoj sú stále nákladné a konkurencia na čínskom trhu je veľmi silná. Naše automobilky by sa tak museli postaviť tvárou v tvár silnej konkurencii z radov domácich čínskych výrobcov elektromobilov, čo môže byť náročná úloha. Okrem toho si treba uvedomiť, že nejde len o to byť schopný vyvinúť najvyspelejšiu technológiu, ale tiež vedieť vytvárať obchodnú politiku pomáhajúcu domácim výrobcom získať výhodu nad zahraničnou konkurenciou.