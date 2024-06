Podiel Solárnej energie stúpol o 20%

Slnečná energia bude dnes na jednu hodinu predstavovať pätinu svetovej elektrickej energie. Analýza spoločnosti Ember ukázala, že dnes – 21.júna – budú obnoviteľné zdroje tvoriť 20 % celosvetového energetického mixu, čo predstavuje16 % nárasť v porovnaní s minulým rokom, referuje portál Euronews.

Celosvetová výroba slnečnej energie je zvyčajne najvýkonnejšia v júni, práve vďaka dlhším letným dňom na severnej pologuli, kde je nainštalovaných približne 89 percent svetových solárnych panelov.

„S 20-percentným nárastom predstavuje teraz solárna energia vážny globálny zdrojom elektrickej energie. Náklady na batérie sa znížili, čo znamená, že solárna energia sa už využíva aj večer, nielen cez deň. Solárna energia je najrýchlejšie rastúcim zdrojom elektrickej energie a nepochybne bude rásť,“ hovorí Kostantsa Rangelová, analytička pre elektrickú energiu v spoločnosti Ember.

Letný slnovrat – bod, v ktorom je severný pól Zeme maximálne odklonený od Slnka – zvyčajne nastáva 20. alebo 21. júna. Tento rok tento okamih nastal vo štvrtok tesne pred 23.00 h SELČ, čo je najskorší slnovrat od roku 1976.