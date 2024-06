Plávajúce solárne panely: Budúcnosť zelenej energie?

Podľa nedávnej štúdie plávajúce solárne panely, známe aj ako plávajúce fotovoltaické (FPV) systémy, predstavujú potenciálnu nízkouhlíkovú elektráreň, ktorá by mohla uspokojiť celkovú spotrebu elektrickej energie v niektorých krajinách.

Plávajúce solárne panely, známe aj ako plávajúce fotovoltaické (FPV) systémy, môžu byť budúcnosťou udržateľnej energie. Aspoň tak tvrdí nedávna štúdia, ktorá analyzovala údaje o klíme v takmer 68 000 jazerách a nádržiach po celom svete. Výskumníci z Bangor University, Lancaster University a UK Center for Ecology & Hydrology sa pustili do globálneho hodnotenia s cieľom určiť potenciál FPV systémov.

Tím vedcov sa zameral na tie vodné plochy, ktoré sú do 10 kilometrov od populačných centier, mimo chránených oblastí a kde nehrozí extrémne sucho a mrazy. Výskumníci zistili, že aj pri pokrytí iba 10 percent povrchov týchto vodných plôch by systémy FPV mohli vygenerovať približne 1302 terawatthodín ročne.

Čo sú to plávajúce solárne panely?

Plávajúce solárne panely sú solárne zariadenia namontované na vznášajúcich sa plošinách, ktoré plávajú na povrchu vodných útvarov, ako sú jazerá, nádrže a rybníky. Podobne ako tradičné solárne panely, vyrábajú energiu zo slnka, no ich podstatný rozdiel je v ich umiestnení, a to na vodnej ploche namiesto na zemi, čo môže byť obzvlášť výhodné v husto osídlených oblastiach, kde nie je priestor na realizáciu takýchto zariadení.

Okrem úspory pôdy plávajúce solárne panely ponúkajú niekoľko významných výhod. Jednou z nich je chladiaci účinok vody, ktorý zvyšuje efektívnosť výroby elektriny v porovnaní s pozemnými solárnymi panelmi.

Ďalšou výhodou je zníženie odparovania vody z jazier a nádrží, čím sa znižuje riziko sucha. FPV systémy tiež môžu obmedziť kvitnutie rias tým, že obmedzujú slnečné žiarenie, ktoré preniká do vody a následne podporuje rast živín potrebných pre tvorbu rias. Vplyv na životné prostredie sa však stále skúma a sú potrebné komplexnejšie štúdie, ktoré by zistili, či tieto systémy nepriaznivo nenarušia vodný ekosystém.

Ako plávajúce solárne panely môžu fungovať v praxi?

Tím vedcov sa zaoberal aj praktickým využitím FPV systémov a skúmal ich potenciál, nakoľko by dokázal pokryť potreby energie niektorých krajín. Zistenia sú viac než sľubné. Štúdia odhalila, že národy ako Papua-Nová Guinea, Etiópia a Rwanda môžu plne uspokojiť svoje potreby elektrickej energie pomocou FPV. Iné krajiny ako Bolívia a Tonga môžu pokryť až 87 až 92 percent svojich potrieb. Celkovo by mnohé krajiny, najmä tie v Afrike, Karibiku, Južnej Amerike a Strednej Ázii, mohli získavať 40 až 70 percent svojej ročnej spotreby elektriny z plávajúcich solárnych panelov. Dokonca aj v menej slnečných oblastiach, ako je Fínsko a Dánsko, by FPV mohli prispieť k 17 percentám dopytu po elektrine.

Plávajúca solárna technológia tak predstavuje sľubnú hranicu v oblasti obnoviteľnej energie. Využitím nedostatočne využívaných vodných plôch majú krajiny príležitosť výrazne zvýšiť produkciu obnoviteľnej energie a zároveň nájsť riešenie environmentálnych problémov.