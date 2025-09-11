Paradox čistenia vôd: Čo ak čistiarne znečistia vodu viac ako bola predtým?

Nové zistenia britských vedcov z Manchester Metropolitan University vyvolali vlnu znepokojenia medzi odborníkmi na ochranu životného prostredia. Namiesto čistenia priesakovej vody zo skládok môžu niektoré čistiace zariadenia zvyšovať obsah mimoriadne škodlivých PFAS látok. Tieto tzv. „večné chemikálie“ sa v tele a prostredí hromadia desaťročia a predstavujú vážny zdravotný aj ekologický problém.
Prečo priesakové vody nepatria do bežných čističiek?
Priesakové vody vznikajú prenikaním dažďa alebo roztopeného snehu cez teleso skládky, čo vedie k vylúhovaniu chemikálií z rozkladajúceho sa odpadu. Obsahujú dusík, ťažké kovy, mikroplasty a najproblematickejšie PFAS látky. Bežné komunálne čistiarne si s týmto typom odpadu nevedia poradiť.
„Tieto vody majú nepredvídateľné zloženie a vysokú koncentráciu toxínov, ktoré bežné technológie nedokážu efektívne odstrániť,“ vysvetľuje Róbert Láska zo spoločnosti Slovak Eco Treatment. Britská štúdia zverejnená v odbornom časopise Frontiers in Water potvrdila, že v niektorých prípadoch sa môže hladina PFAS po „čistení“ zvýšiť až o 1 335 %.
PFAS ohrozujú zdravie aj budúcnosť
PFAS (perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky) sa používajú od 40. rokov 20. storočia v širokej škále produktov – od panví a obalov na jedlo po textil či impregnátory. Ich odolnosť voči rozkladu z nich robí mimoriadne ťažkého protivníka pre čistiace technológie. Hromadia sa v orgánoch, narušujú hormonálnu rovnováhu a zvyšujú riziko rakoviny.
Klimatické zmeny situáciu zhoršujú. Stúpajúce záplavy zvyšujú riziko vylúhovania PFAS zo starých skládok do okolitých vodných zdrojov. Európska únia preto zavádza prísne regulácie. Od januára 2026 bude zakázané ich použitie v kozmetike, obuvi, textiloch či lyžiarskych voskoch. Do roku 2030 sa zákaz rozšíri aj na domáce textílie.
Budúcnosť je v inovatívnych riešeniach
Podľa odborníkov je potrebné prijať špecializované technologické riešenia. Jedným z najúčinnejších je technológia reverznej osmózy, ktorá využíva diskové moduly a dokáže oddeliť toxické látky od vody na mieste vzniku priesakov.
„Ide o riešenie, ktoré nepotrebuje chemickú predúpravu a poskytuje vodu kvality zhodnej s dažďovou,“ dodáva Láska. Investície do takýchto technológií sú nevyhnutné, ak chceme ochrániť vodné zdroje pred čiernym dedičstvom našich skládok.