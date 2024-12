Pád francúzskej vlády: Hrozí Európe nová energetická kríza?

Pád vlády vo Francúzsku môže mať ďalekosiahle dôsledky na európsky trh s energiami. Francúzsko, ktoré je kľúčovým exportérom elektriny, čelí riziku zníženia produkcie, čo by mohlo spôsobiť prudký nárast cien elektriny v regióne, informuje portál Reuters.

Francúzsko: Najväčší hráč na európskom trhu s elektrinou

Francúzsko je už dlhé roky lídrom vo vývoze elektriny v Európe. Podľa údajov energy-charts.info tvorí približne 60 % všetkých čistých exportov elektriny v Európe v roku 2024.

Francúzske dodávky sú kľúčové pre stabilitu európskeho trhu, pretože susedným krajinám poskytujú lacnú a čistú energiu. V roku 2024 dosiahli francúzske exporty elektriny rekordné hodnoty, a to vďaka jadrovej a vodnej energii.

Výrazne prispeli k udržaniu cien elektriny na prijateľnej úrovni, najmä v období vysokých cien energií a slabého hospodárskeho rastu v regióne.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Politická kríza ohrozuje energetickú stabilitu

Stredajší pád francúzskej vlády vyvolal otázky o schopnosti Francúzska udržať svoju vysokú produkciu a export elektriny.

Francúzska energetická spoločnosť EDF, ktorá spravuje najväčšiu jadrovú flotilu v Európe, je silne prepojená so štátnym rozpočtom. EDF bola zoštátnená v roku 2022 po tom, čo sa dostala do dlhov vo výške 10 miliárd dolárov.

Spoločnosť je kľúčová pre energetickú bezpečnosť krajiny, pretože jadrové elektrárne zabezpečujú približne 70 % francúzskej elektriny. Avšak obrovský dlh EDF prispel k rozpočtovým problémom vlády, čo bol jeden z faktorov jej pádu.

Financovanie EDF je v neistote

Ako štátna firma má EDF prístup ku kapitálu za výhodných podmienok. Vláda ešte minulý mesiac plánovala poskytnúť spoločnosti bezúrokové pôžičky na výstavbu nových jadrových reaktorov.

Na druhej strane však vláda vnímala energetický sektor aj ako zdroj príjmov a odchádzajúci premiér Michel Barnier musel zrušiť návrh na nové dane z elektriny.

Táto politická neistota teraz ohrozuje dlhodobé investície, ktoré EDF potrebuje na udržiavanie starnúcej jadrovej infraštruktúry a distribučných sietí.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Export elektriny je v ohrození

Francúzske jadrové elektrárne umožňujú krajine produkovať elektrinu za nižšie náklady ako jej susedia. V roku 2024 boli veľkoobchodné ceny elektriny vo Francúzsku o 25 % nižšie ako v Nemecku a Holandsku a o 45 % nižšie ako v Taliansku.

Tento cenový rozdiel motivoval francúzskych obchodníkov k rekordnému exportu elektriny.

Francúzsko vyviezlo za prvých 11 mesiacov roku 2024 takmer 84 TWh elektriny, čo je o 85 % viac ako za rovnaké obdobie v roku 2023. Toto množstvo je najvyššie od roku 2015.

Jadrová výroba v roku 2024 vzrástla o 12 % a dosiahla trojročné maximum. K rastu prispela aj vodná energia, ktorej produkcia vzrástla o 31 %, najviac za viac ako desaťročie.

Avšak jadrová aj vodná výroba sa blížia k historickým limitom, a ak politické napätie pretrvá, produkcia by mohla byť znížená, čo by vážne ohrozilo export.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Aký do bude mať dopad na Európske krajiny?

Nemecko a Taliansko, ako najväčší dovozcovia elektriny v Európe, by boli najviac zasiahnuté znížením francúzskeho exportu. Obe krajiny sú silno závislé na zemnom plyne, pričom od roku 2022 zápasia s výpadkom dodávok z Ruska.

Aby kompenzovali tento nedostatok, zvýšili dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), no jeho vysoké ceny viedli k výraznému rastu nákladov v priemysle.

Francúzska elektrina pomohla stabilizovať ceny v regióne, no ak dôjde k zníženiu exportov, Európa by mohla čeliť nedostatku elektriny a prudkému nárastu cien. Tento scenár by mohol vyvolať novú energetickú krízu v celej Európe.