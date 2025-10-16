Klimatická zmena: Aký bol september 2025 v Európe?

V septembri 2025 dosiahli teploty na súši aj na mori „pretrvávajúco vysoké“ hodnoty, podľa novej správy spôsobené klimatickou zmenou. Priemerná vzdušná teplota dosiahla 16,11 °C, čím bol september tretím najteplejším v historickej bilancii.
September bol tretí najteplejší
Podľa dát Copernicus Climate Change Service sa september 2025 zaradil na tretie miesto v poradí najteplejších septembrov v globálnom meradle. Priemerná teplota povrchového vzduchu dosiahla 16,11 °C, čo je o 0,66 °C viac oproti priemeru za obdobie 1991–2020 pre mesiac september.
Najteplejší september v histórii bol zaznamenaný v roku 2023, a september 2025 bol len o 0,27 °C chladnejší. September 2024 skončil na druhom mieste, no rozdiel medzi rokom 2025 a „strieborným“ rokom bol len veľmi malý.
Otepľovanie morí nie je na ústupe
Keď sa otepľuje vzduch, otepľuje sa aj more, pretože oceány pohlcujú prebytočné množstvo tepla a oxidu uhličitého.
Podľa štatistík Copernicus bol september 2025 sprevádzaný veľmi vysokou priemernou teplotou morskej hladiny: 20,72 °C. To ho radí na tretie miesto v historickom rebríčku pre tento mesiac a je to o 0,20 °C menej než priemer z septembra 2023.
Najvyššie teploty oceánov boli sústredené najmä v severnom Tichom oceáne. V strednej a východnej oblasti rovníkového Tichého oceánu sa teploty morskej hladiny pohybovali blízko alebo pod priemerom obdobia 1991–2020.
Vyššie teploty oceánov môžu podporovať rast hladiny morí, zosilňovať extrémne počasie a narušovať životné procesy organizmov závislých na mori.
Ako povedala Samantha Burgess, strategická vedúca pre klímu v Copernicus Climate Change Service:
„Rok po roku zostáva globálny teplotný kontext viac-menej rovnaký, s pretrvávajúcimi vysokými teplotami na súši aj na hladine morí, ktoré odrážajú pokračujúci vplyv hromadenia skleníkových plynov v atmosfére.“
Ako bola na tom európska klíma?
V Európe dosiahla priemerná teplota súše v septembri 15,95 °C, čo je o 1,23 °C viac než priemer pre obdobie 1991–2020 pre september. To z neho robí piaty najteplejší september v európskej histórii.
Najvýraznejšie nadpriemerné hodnoty boli hlásené východnej Európe a oblasti Fennoscandie (škandinávsky polostrov spolu so Skandináviou a Fínskom). Zaujímavosťou je, že v niektorých častiach západnej Európy boli zaznamenané teploty pod priemerom — avšak rozdiel bol zvyčajne menej ako 1 °C.
Taktiež v morských oblastiach — ako je Nórske more či Stredozemné more — panovali teploty morskej hladiny nad priemerom. Ľadová pokrývka utrpela silné úbytky: v Európe boli výrazne podpriemerné koncentrácie severne od Špicbergov a nad ruským súostrovím Franz Josef Land.
Ako boli na tom zrážky?
Vlhosti nad priemer: severozápadná a stredná Európa, Fennoscandia, východné pobrežie Čierneho mora, časti Talianska, pobrežia Chorvátska a východného Španielska. Intenzívne dažde spôsobili povodne vo Valencii, severnom Taliansku a na Istrii v Chorvátsku. Viaceré výskumy ukazujú, že klimatická zmena zintenzívňuje frekvenciu a intenzitu extrémnych prejavov počasia, ako sú záplavy.
Suchšie oblasti: väčšina Pyrenejského polostrova, nórske pobrežie, veľká časť talianskeho polostrova, Balkán, ako aj niektoré časti Ukrajiny a Ruska zaznamenali menej zrážok než obvykle.