Klimatická zmena: Aký bol september 2025 v Európe?

V septembri 2025 dosiahli teploty na súši aj na mori „pretrvávajúco vysoké“ hodnoty, podľa novej správy spôsobené klimatickou zmenou. Priemerná vzdušná teplota dosiahla 16,11 °C, čím bol september tretím najteplejším v historickej bilancii.

September bol tretí najteplejší

Podľa dát Copernicus Climate Change Service sa september 2025 zaradil na tretie miesto v poradí najteplejších septembrov v globálnom meradle. Priemerná teplota povrchového vzduchu dosiahla 16,11 °C, čo je o 0,66 °C viac oproti priemeru za obdobie 1991–2020 pre mesiac september.

Najteplejší september v histórii bol zaznamenaný v roku 2023, a september 2025 bol len o 0,27 °C chladnejší. September 2024 skončil na druhom mieste, no rozdiel medzi rokom 2025 a „strieborným“ rokom bol len veľmi malý.

Globe and wooden eco friendly thermometer on a white background. Temperature in Celsius and Faradays. Concept of climate change and global warming. Copy space. Selective focus.
Otepľovanie morí nie je na ústupe

Keď sa otepľuje vzduch, otepľuje sa aj more, pretože oceány pohlcujú prebytočné množstvo tepla a oxidu uhličitého.

Podľa štatistík Copernicus bol september 2025 sprevádzaný veľmi vysokou priemernou teplotou morskej hladiny: 20,72 °C. To ho radí na tretie miesto v historickom rebríčku pre tento mesiac a je to o 0,20 °C menej než priemer z septembra 2023.

Najvyššie teploty oceánov boli sústredené najmä v severnom Tichom oceáne. V strednej a východnej oblasti rovníkového Tichého oceánu sa teploty morskej hladiny pohybovali blízko alebo pod priemerom obdobia 1991–2020.

Vyššie teploty oceánov môžu podporovať rast hladiny morí, zosilňovať extrémne počasie a narušovať životné procesy organizmov závislých na mori.

Ako povedala Samantha Burgess, strategická vedúca pre klímu v Copernicus Climate Change Service:

„Rok po roku zostáva globálny teplotný kontext viac-menej rovnaký, s pretrvávajúcimi vysokými teplotami na súši aj na hladine morí, ktoré odrážajú pokračujúci vplyv hromadenia skleníkových plynov v atmosfére.“

Pobrežie
Ako bola na tom európska klíma?

V Európe dosiahla priemerná teplota súše v septembri 15,95 °C, čo je o 1,23 °C viac než priemer pre obdobie 1991–2020 pre september. To z neho robí piaty najteplejší september v európskej histórii.

Najvýraznejšie nadpriemerné hodnoty boli hlásené východnej Európe a oblasti Fennoscandie (škandinávsky polostrov spolu so Skandináviou a Fínskom). Zaujímavosťou je, že v niektorých častiach západnej Európy boli zaznamenané teploty pod priemerom — avšak rozdiel bol zvyčajne menej ako 1 °C.

Taktiež v morských oblastiach — ako je Nórske more či Stredozemné more — panovali teploty morskej hladiny nad priemerom. Ľadová pokrývka utrpela silné úbytky: v Európe boli výrazne podpriemerné koncentrácie severne od Špicbergov a nad ruským súostrovím Franz Josef Land.

Ako boli na tom zrážky?

  • Vlhosti nad priemer: severozápadná a stredná Európa, Fennoscandia, východné pobrežie Čierneho mora, časti Talianska, pobrežia Chorvátska a východného Španielska. Intenzívne dažde spôsobili povodne vo Valencii, severnom Taliansku a na Istrii v Chorvátsku. Viaceré výskumy ukazujú, že klimatická zmena zintenzívňuje frekvenciu a intenzitu extrémnych prejavov počasia, ako sú záplavy.

  • Suchšie oblasti: väčšina Pyrenejského polostrova, nórske pobrežie, veľká časť talianskeho polostrova, Balkán, ako aj niektoré časti Ukrajiny a Ruska zaznamenali menej zrážok než obvykle.

dážď
