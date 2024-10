Experti varujú: Globálna vodná kríza ohrozuje 8% stratu HDP do roku 2050

V naliehavej výzve k okamžitej a odvážnej akcii koalícia globálnych lídrov a expertov predpovedá katastrofálne následky, ak bude súčasná nerovnováha vo vodnom cykle pokračovať bez kontroly.

Podľa správy Globálnej komisie pre ekonomiku vody s názvom „Ekonomika vody: Oceňovanie hydrologického cyklu ako globálneho spoločného dobra“ sa integrita vodných zdrojov našej planéty rýchlo zhoršuje, čo predstavuje vážnu hrozbu pre viac ako polovicu svetovej potravinovej ponuky do roku 2050 a predpovedá devastujúci 8% pokles globálneho HDP. Projekcie sú ešte pochmúrnejšie pre krajiny s nižšími príjmami, kde by potenciálne ekonomické straty mohli dosiahnuť 15% alebo viac.

Komisia zdôrazňuje, že kombinácia slabých ekonomických politík, deštruktívneho využívania pôdy a chronického zlého hospodárenia s vodnými zdrojmi, to všetko zhoršené eskalujúcou klimatickou krízou, vytvára bezprecedentný tlak na globálny vodný cyklus.

Odhaduje sa, že tri miliardy ľudí a viac ako polovica globálnej poľnohospodárskej produkcie sa v súčasnosti nachádza v regiónoch sužovaných vysušujúcimi trendmi alebo nestabilnou dostupnosťou vody. Alarmujúce je, že niekoľko miest zažíva pokles pôdy v dôsledku vyčerpávania podzemnej vody.

Johan Rockström, riaditeľ Postupimského inštitútu pre výskum klimatických dopadov (PIK) a spolupredseda komisie, zdôrazňuje vážnosť situácie: „Dnes polovica svetovej populácie zápasí s nedostatkom vody. Keď tento kritický zdroj ubúda, ohrozuje to potravinovú bezpečnosť aj ľudský rozvoj, a deje sa to pred našimi očami. Po prvýkrát v ľudskej histórii sme svedkami významného narušenia globálneho vodného cyklu. Spoľahlivosť zrážok, životne dôležitých pre všetku sladkú vodu, je ohrozená antropogénnou zmenou klímy a zmenami vo využívaní pôdy, čo podkopáva základy ľudského blahobytu a ekonomickej stability.“

Ako môžu vlády implementovať efektívne cenové stratégie bez neprimeraného ovplyvnenia zraniteľných populácií?

„Empirické dôkazy naznačujú, že lacná voda škodí chudobným tým, že zvýhodňuje tých, ktorí sú pripojení k vodným zdrojom, zatiaľ čo prevádzkovateľom berie príjmy potrebné na rozšírenie pokrytia pre tých, ktorí prístup nemajú. Komisia obhajuje cielenú sociálnu podporu nezávislú od vodných taríf a navrhuje, aby poplatky za vodu signalizovali nedostatok vody, aby sa zabránilo plytvaniu a nasmerovalo vodu k hodnotnejšiemu využitiu,“ vysvetľuje Denise Young, hovorkyňa Globálnej komisie pre ekonomiku vody.

Komisia kritizuje existujúce stratégie vodného hospodárstva za prehliadanie mnohostrannej hodnoty vody, podporovanie nadmerného využívania a nesprávnej alokácie, najmä v poľnohospodárstve a priemysle.

Poukazuje na bežné podhodnocovanie vody, ktoré nielen podporuje plytvavé praktiky, ale aj kladie najväčší tlak na vodou náročné plodiny a priemyselné odvetvia v regiónoch najzraniteľnejších voči vodnému stresu. Správa obhajuje správne oceňovanie, vylepšené dotácie a ďalšie stimuly na zabezpečenie efektívnejšieho a udržateľnejšieho využívania vody vo všetkých sektoroch.

Ako môže integrácia vodného hospodárstva do poľnohospodárskych postupov zlepšiť potravinovú bezpečnosť v regiónoch čeliacich nedostatku vody?

„Predpokladané zmeny v celkovom množstve vody pravdepodobne ovplyvnia poľnohospodárstvo a produkciu potravín. Zvýšená efektívnosť využívania vody a udržateľnosť v poľnohospodárstve prostredníctvom udržateľných postupov, zmien v pestovateľských vzorcoch a inteligentnej rovnováhy medzi zavlažovanými a nezavlažovanými technikami môžu zmierniť tieto dopady,“ uviedla Denise Young, hovorkyňa Globálnej komisie pre ekonomiku vody.

Ngozi Okonjo-Iweala, generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie a spolupredsedníčka komisie, vníma krízu ako dvojitú hrozbu a príležitosť. „Globálna vodná kríza je hlboko tragická, ale zároveň predstavuje jedinečnú šancu prehodnotiť ekonomiku vody správnym ocenením tohto vzácneho zdroja, aby sme uznali jeho rozsiahle prínosy,“ poznamenala.