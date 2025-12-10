Copernicus: Globálna teplota prvýkrát prekročí hranicu 1,5 °C, potvrdzujú klimatické dáta

Stúpajúce teploty potvrdzujú zrýchľujúce sa tempo klimatickej zmeny. Rok 2025 je podľa najnovších dát viazaný s rokom 2023 ako druhý najteplejší rok v histórii, pričom len rok 2024 ho zatiaľ prekonal. Dlhodobý trojročný priemer teplôt smeruje k tomu, aby prvýkrát prekročil hranicu 1,5 °C nad predindustriálnou úrovňou, referuje portál Euronews.
Rok 2025 sa zaraďuje medzi najteplejšie roky
Ako sa blížime ku koncu kalendárneho roka, rok 2025 je momentálne viazaný s rokom 2023 ako druhý najteplejší rok v histórii, vyplýva z najnovších údajov európskeho klimatického programu Copernicus.
Priemerná globálna teplotná odchýlka za obdobie január až november 2025 dosiahla 0,60 °C nad priemerom rokov 1991–2020, čo predstavuje nárast o 1,48 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím (1850–1900).
Zatiaľ je nad ním len rok 2024, ktorý sa stal prvým rokom s priemernou teplotou presahujúcou hranicu 1,5 °C nad predindustriálnou úrovňou. Globálna priemerná teplota v roku 2024 dosiahla 15,10 °C, čo je o 0,72 °C viac ako priemer za roky 1991–2020.
November je tretí najteplejší v histórii
November 2025 bol tretím najteplejším novembrom od začiatku meraní, hneď po rokoch 2024 a 2023. Výrazne k tomu prispeli nadpriemerné teploty v severnej Kanade a nad Severným ľadovým oceánom.
Mesiac bol zároveň poznamenaný extrémnym počasím, vrátane tropických cyklón v juhovýchodnej Ázii, ktoré spôsobili ničivé záplavy a stratili sa pri nich životy.
Klimatické míľniky nie sú len abstraktné čísla
Podľa Samanthy Burgess z programu Copernicus dosiahli globálne teploty v novembri 2025 hodnotu o 1,54 °C vyššiu než predindustriálny priemer. Zároveň trojročný priemer za obdobie 2023 až 2025 smeruje k tomu, aby po prvýkrát v histórii prekročil hranicu 1,5 °C, čo poukazuje na zrýchľujúce sa tempo klimatickej zmeny a potrebu rázneho znižovania emisií skleníkových plynov.
„Tieto míľniky nie sú abstraktné – sú dôkazom zrýchľujúceho sa tempa klimatickej zmeny. Jedinou cestou, ako zmierniť budúce otepľovanie, je rýchle a zásadné zníženie emisií skleníkových plynov,“ doplnila.