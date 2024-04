Ceny sladkostí a čokolády pôjdu hore. Môže za to slabá úroda kakaa.

Slabá úroda v západoafrických krajinách spôsobuje, že cena kakaa dosahuje rekordné hodnoty. V súčasnosti sa predáva za takmer štvornásobok ceny spred roka, čo sa pomaly začína odrážať v cene čokoládových výrobkov, referuje portál Ekonews.cz.

Ghana a Pobrežie Slonoviny, ktoré produkujú viac ako 50 % svetovej produkcie kakaa, čelia už niekoľko sezón zlému počasiu. Tento rok bude z tohto dôvodu už tretí rok slabej úrody. Ceny kakaa na komoditných burzách preto lámu historické rekordy. Koncom minulého týždňa sa tona predávala dokonca za 10 500 USD (približne 250 000 Kč). Pred rokom stálo tri tisíc dolárov.

„Za prudkým nárastom cien kakaa je viacero dlhodobých štrukturálnych zmien súvisiacich s klimatickými zmenami, najmä sucho, klesajúca úroda a zintenzívnenie úsilia o zabránenie odlesňovania,“ hovorí Tereza Skrbková, hovorkyňa spoločnosti Nestlé pre Českú republiku a Slovensko.

Podľa britského denníka The Guardian väčšinu kakaa na svete produkujú malí poľnohospodári, ktorí majú problémy s financovaním obnovy starnúcich plantáží a nákupom hnojív. Najmä v situácii, keď teploty vo februári tohto roka vystúpili nad 40 stupňov Celzia a vyhliadky na ďalšiu úrodu vyzerajú zle. Hlavná úroda sa zvyčajne zbiera od októbra do marca, menšia od mája do augusta.

Okrem uvedených západoafrických krajín sú hlavnými producentmi kakaa Indonézia, Nigéria, Ekvádor, Kamerun a Brazília. V sezóne 2020/2021, ktorá trvá od októbra do septembra, sa podľa Medzinárodnej organizácie pre kakao na celom svete zozbieralo 5,2 milióna ton kakaových bôbov a odvtedy produkcia nedosiahla túto úroveň.

Ako sa vyvíjala cena kakaa (ročne)

(v USD/t, priemer cien futures za kakao na hlavných burzách v Londýne a New Yorku)

Zdroj: ICCO

Náklady výrobcov sa zvýšili o desiatky percent

Vysoká cena kakaa zasahuje najmä výrobcov čokolády a cukroviniek. „U nás zaznamenávame nárast nákupných cien približne o 50 percent, keďže už pred turbulenciami sme nakupovali prémiové kakao za výrazne vyššie ceny ako priemyselní výrobcovia čokolády,“ hovorí Jiří Stejskal zo spoločnosti Jordi’s, českého výrobcu čokolády.

Čokoládovňa Jordi’s sa preto začiatkom tohto roka rozhodla svoje výrobky zdražiť. Podľa Stejskala neplánuje ďalšie zvyšovanie cien. „Vychádzame z toho, že ceny nemôžu rásť donekonečna a už teraz dochádza k ich miernemu znižovaniu. Ak by sa však cena mala zvýšiť, budeme nútení ju zvýšiť. Pravá čokoláda by sa stala naozaj exkluzívnym tovarom, ako to bolo v jej začiatkoch v Európe,“ hovorí. „Výroba sa zmenší, ale kvalita zostane, aspoň pre nás áno,“ dodáva.

Pokiaľ ceny na komoditnom trhu neklesnú, Nestlé plánuje zvýšiť aj ceny výrobkov. „Budeme sa snažiť čo najviac tlmiť nárast cien tým, že budeme hľadať vyššiu efektivitu výroby,“ dodáva Skrbková.

Koľko sa zozbieralo kakových bôbov (v mil. t) *odhad

Zdroj: ICCO

Dostupnosť kakaa má svoje limity

Spoločnosť Mondeléz, ktorá vlastní značky Milka, Toblerone, Cadbury a Oreo, tiež spomenula efektívnejšiu výrobu. „Ak to nebude možné, spoločnosť v niektorých prípadoch zváži prípadné zmenšenie predajného balenia, samozrejme, pri zachovaní receptúry výrobku a uvedenia hmotnosti v súlade so zákonom na obale. Do jednej škatule sa potom zmestí napríklad viac výrobkov, čo má pozitívny vplyv na cenu dopravy,“ hovorí Eva Železná, špecialistka pre korporátne a vládne záležitosti pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko spoločnosti Monedeléz.

Denník The Guardian informoval, že známy švajčiarsky výrobca Lindt & Sprüngli plánuje v tomto a budúcom roku zvýšiť ceny svojich čokoládových výrobkov. Podľa Medzinárodnej organizácie pre kakao došlo v porovnaní s minulým rokom k nárastu o viac ako 100 percent.

„Dá sa očakávať, že ceny kakaa na komoditných trhoch nájdu svoj vrchol a potom začnú klesať. Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa po tomto náraste vrátili na svoju predchádzajúcu úroveň. Dá sa očakávať, že sa ustália na novej úrovni, čo bude dôkazom toho, že kakao je cenná surovina a jeho dostupnosť má svoje limity,“ hovorí Tereza Skrbková.